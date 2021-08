Estate piena di sconti per i clienti Amazon. Anche oggi, l’e-commerce ha saputo sorprendere gli utenti con una serie di promozioni mozzafiato. Sono diverse le proposte hi-tech che lasciano a bocca aperta. In questo articolo andiamo a scoprire le migliori.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le migliori offerte del giorno finalmente online

Apple MacBook Pro , computer portatile con display LCD da 13 pollici, performante chip M1 Apple, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB, sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID, sistema operativo macOS. Colorazione grigio siderale in offerta a soli 1249,00 euro , invece di 1479,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, computer portatile con display LCD da 13 pollici, performante chip M1 Apple, memoria interna da 256 GB, memoria RAM da 8 GB, sistema di riconoscimento delle impronte digitali Touch ID, sistema operativo macOS. Colorazione grigio siderale in offerta a soli , invece di 1479,00 euro. – Samsung Galaxy A72 , smartphone con display Infinity-O FHD+ da 6.7 pollici, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna espandibile, ricarica ultra rapida. Colorazione Violet in promo a soli 399,00 euro , invece di 499,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Infinity-O FHD+ da 6.7 pollici, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di memoria interna espandibile, ricarica ultra rapida. Colorazione Violet in promo a soli , invece di 499,90 euro. – TOZO T10 , auricolari in-ear senza fili, Bluetooth 5.0, resistenti all’acqua con certificazione IPX8, adatti allo sport, custodia di ricarica in dotazione, suono di qualità. Colore nero in promo a 29,99 euro + 20% da applicare nella pagina del prodotto selezionando il coupon dedicato. – LINK PER L’ACQUISTO

, auricolari in-ear senza fili, Bluetooth 5.0, resistenti all’acqua con certificazione IPX8, adatti allo sport, custodia di ricarica in dotazione, suono di qualità. Colore nero in promo a da applicare nella pagina del prodotto selezionando il coupon dedicato. – Anker SoundCore 2 speaker Bluetooth portatile, suono stereo, Bluetooth 5.0, BassUp, impermeabile con certificazione IPX7, 24 ore di autonomia con una sola carica. Colorazione nera in offerta lampo a 33,99 euro, invece di 45,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Apple.it