Finalmente la nuova mascherina Project Hazel di Razer sta per diventare acquistabile. Lo scorso venerdì, l’azienda ha annunciato il nome definitivo del prodotto, Razer Zephyr, e la possibilità per i clienti di testare il dispositivo prima della sua data di uscita, prevista per la fine di quest’anno. Anche tra i prodotti della stessa Razer, Zephyr ha avuto un ciclo di sviluppo chiaro e trasparente.

La nascita della nuova mascherina Project Hazel

Anche tra i prodotti della stessa Razer, Zephyr ha avuto un ciclo di sviluppo molto trasparente. L’azienda ha annunciato per la prima volta la nuova Project Hazel al CES 2021, promettendo di offrire una maschera facciale high-tech dotata di illuminazione RGB integrata e di un sistema di filtraggio attivo dell’aria che, secondo quanto afferma l’azienda produttrice, ha la stessa efficacia di una mascherina N95. A marzo, il CEO di Razer Min-Liang Tan aveva rivelato che l’azienda era intenta a portare avanti i piani di produzione della mascherina, aggiungendo che, a suo avviso, Project Hazel avrebbe avuto la sua fetta di mercato anche quando i Paesi avrebbero iniziato a vaccinare la popolazione contro il Covid-19.

Tan ha precisato che il rilascio avverrà gradualmente ed esclusivamente tramite il suo sito web; l’arrivo del primo lotto è previsto per il quarto trimestre. Oltre a comunicare la disponibilità, Tan ha anche condiviso alcuni cambiamenti che riguarderanno il prodotto. Razer ha intenzione di mantenere il design trasparente della maschera per rendere più facile vedere la bocca di chi la indossa, favorendo così la lettura del labiale da parte degli utenti sordi, e il rivestimento anti-nebbia all’interno della maschera. Infine, dalla prima apparizione della maschera al CES 2021, Razer ha aggiunto l’illuminazione interna e una guarnizione in silicone per il viso. L’azienda sostiene anche che l’ultima versione di Zephyr è efficace al 99% nel filtraggio dei batteri. L’unico dettaglio che Razer non ha ancora svelato è il prezzo del prodotto.