Utilizzare la rete 5G in questo periodo può essere davvero molto costoso. Molti operatori, infatti, propongono tariffe a prezzi che superano tranquillamente i 20 euro mensili. Nessuna paura, però, c’è chi offre la rete di ultima generazione ad un prezzo accessibile a tutti. Ovviamente, parliamo di Iliad. Ecco in cosa consiste la “rivoluzione” questa volta.

Da qualche tempo a questa pare, Iliad sta proponendo una serie di tariffe abilitate alla rete 5G. Ad oggi, è ancora disponibile una delle opzioni più vantaggiose di sempre. La promo si chiama Giga 120 ed è in grado di convincere anche i più scettici. Scopriamo tutti i dettagli.

Iliad: non rinunciare a niente con Giga 120

Giga 120 è la tariffa telefonica perfetta per coloro che non vogliono rinunciare a nulla. La promo comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 120 GB di traffico dati in 5G fino a 855 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono compresi nel prezzo tutti i servizi essenziali come segreteria telefonica, hotspot personale, ecc.

Giga 120 è rivolta a tutti i nuovi clienti Iliad. É previsto un costo della SIM di 9,99 euro una tantum. L’attivazione della tariffa è gratuita. Dopo un periodo di promozione a tempo limitato, Iliad ha deciso di lasciarla in campo a tempo indeterminato. Non sappiamo, al momento, quando verrà sostituita da altre iniziative. Se siete interessati ad approfittare della proposta, potete procedere all’attivazione direttamente online o tramite i punti vendita fisici su territorio nazionale. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it