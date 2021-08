La sentenza dei principali scienziati del clima del mondo hanno lanciato il loro più duro avvertimento sull’emergenza climatica sempre più grave, visto che alcuni dei cambiamenti già ora in atto si ritiene siano “irreversibili” per i secoli a venire. Un attesissimo rapporto del comitato climatico delle Nazioni Unite avverte che limitare il riscaldamento globale a quasi 1,5 gradi Celsius o addirittura 2 gradi Celsius al di sopra dei livelli preindustriali “sarà fuori portata” nei prossimi due decenni senza riduzioni immediate, rapide e su larga scala nelle emissioni di gas serra.

A dire il vero, la soglia di 1,5 gradi Celsius è un obiettivo globale cruciale perché oltre questo livello, i cosiddetti punti di non ritorno diventano più probabili. I punti di non ritorno si riferiscono a un cambiamento irreversibile nel sistema climatico, che blocca un ulteriore riscaldamento globale. A 2 gradi Celsius di riscaldamento globale, il rapporto afferma che gli estremi di calore raggiungerebbero spesso soglie di tolleranza critiche per l’agricoltura e la salute.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha descritto il rapporto come “un codice rosso per l’umanità”. “I campanelli d’allarme sono assordanti e le prove sono inconfutabili: le emissioni di gas serra dovute alla combustione di combustibili fossili e alla deforestazione stanno soffocando il nostro pianeta e mettendo a rischio immediato miliardi di persone”, ha affermato.

Le ultime scoperte del Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, approvate da 195 Stati membri, si occupano delle basi scientifiche fisiche del cambiamento climatico e delineano il modo in cui gli esseri umani stanno alterando il pianeta. È la prima parte di quattro rapporti pubblicati nell’ambito dell’attuale ciclo di valutazione dell’IPCC.

La prima parte del sesto rapporto di valutazione dell’IPCC fornisce ai leader mondiali una sintesi aurea della moderna scienza del clima in vista dei colloqui sul clima delle Nazioni Unite, noti come COP26, all’inizio di novembre.

Cosa dice il rapporto?

Gli scienziati del clima hanno affermato che è “inequivocabile” di come l’influenza umana abbia riscaldato il sistema climatico globale, dati i cambiamenti osservati che hanno già avuto un impatto su ogni regione del pianeta. Alcuni di questi cambiamenti dai ricercatori nel clima sono stati descritti come “senza precedenti”, mentre altri – come il continuo aumento del livello del mare – sono stati progettati come “irreversibili per centinaia o migliaia di anni”.

Il rapporto mostra che le emissioni di gas serra delle attività umane sono responsabili di circa 1,1 gradi Celsius di riscaldamento dal 1850-1900 e rileva che, in media, nei prossimi 20 anni, la temperatura globale dovrebbe raggiungere o superare 1,5 gradi Celsius di riscaldamento. Il comitato climatico delle Nazioni Unite afferma che riduzioni “forti e sostenute” delle emissioni di carbonio e di altri gas serra limiterebbero il cambiamento climatico. Benefici come il miglioramento della qualità dell’aria arriverebbero rapidamente, mentre potrebbero volerci dai 20 ai 30 anni per vedere stabilizzare le temperature globali.

Il rapporto dell’IPCC chiarisce che non si tratta solo di temperatura. Sostiene infatti che il cambiamento climatico sta portando cambiamenti diversi in diverse regioni e tutto aumenterà con l’ulteriore riscaldamento globale. Questi cambiamenti includono precipitazioni più intense e inondazioni associate, siccità più intensa in molte regioni, aree costiere per vedere un continuo aumento del livello del mare per tutto il 21° secolo, l’amplificazione dello scioglimento del permafrost, l’acidificazione degli oceani, tra molti altri. Segue una serie di eventi meteorologici estremi in tutto il mondo. Ad esempio, solo nelle ultime settimane, le inondazioni hanno provocato il caos in Europa, Cina e India, pennacchi di fumo tossico hanno ricoperto la Siberia e incendi boschivi hanno bruciato senza controllo negli Stati Uniti, in Canada, in Grecia e in Turchia.

I politici sono sottoposti a un’enorme pressione per mantenere le promesse fatte nell’ambito dell’accordo di Parigi. Tuttavia, anche se i leader globali riconoscono pubblicamente la necessità di passare a una società a basse emissioni di carbonio, si prevede che la dipendenza del mondo dai combustibili fossili peggiorerà ulteriormente.