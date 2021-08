Gli scienziati scoprono una nuova pianta carnivora in Nord America

Un team di scienziati appartenenti all’Università del Wisconsin-Madison ha scoperto una nuova pianta carnivora nel Nord America occidentale. Triantha occidentalis vive nelle zone umide e nelle paludi dall’Alaska alla California e nell’entroterra del Montana. In estate, spara alti steli fioriti ricoperti di peli appiccicosi che intrappolano piccoli insetti come moscerini e zanzare. Gli scienziati hanno scoperto che la pianta acquisisce più della metà del suo azoto digerendo questi insetti intrappolati, di particolare importanza visto il suo habitat povero di nutrienti.

La nuova pianta carnivora scoperta dagli scienziati

Questa è la dodicesima evoluzione indipendente conosciuta del carnivoro nel regno vegetale e la prima volta che il tratto è stato scoperto nell’ordine degli Alismatales, un gruppo di piante da fiore in gran parte acquatiche. È anche solo il quarto caso accertato di carnivoro nelle monocotiledoni, uno dei principali gruppi di piante da fiore.

“Ciò che è particolarmente unico di questa pianta carnivora è che intrappola gli insetti vicino ai suoi fiori impollinati dagli insetti”, afferma l’autore principale Qianshi Lin. “In superficie, questo sembra un conflitto tra carnivoro e impollinazione perché non vuoi uccidere gli insetti che ti stanno aiutando a riprodurti”.

Il team aveva precedentemente condotto un’analisi dei genomi di Alismatales quando il suo team aveva notato che la pianta Triantha aveva perso un gene che spesso manca nei carnivori. In combinazione con la sua propensione a intrappolare gli insetti e la sua vicinanza ad altre piante carnivore conosciute, Triantha sembrava un ottimo candidato per essere il prossimo carnivoro nel regno vegetale.

Anche l’ambiente di Triantha sembrava favorevole al carnivoro. Lo stile di vita carnivoro è così energivoro per le piante che sembra necessaria molta acqua e luce per consentirle di evolversi. “Solo negli habitat in cui i nutrienti sono fortemente limitati ti aspetteresti che essere una pianta carnivora sia un vantaggio”. Gli insetti, infatti, possono essere ottime fonti di nutrienti che mancano al suolo, in particolare azoto e fosforo.