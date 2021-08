Gli effetti dei cambiamenti climatici sono numerosi, sono così tanti che probabilmente tutti noi non esperti della materia ne ignoriamo la maggior parte. Tra di questi c’è per un esempio un nuovo fenomeno al quanto preoccupante. Secondo alcuni scienziati, la Corrente del Golfo si sta spegnendo visto che la sua forza sempre essere al minimo rispetto agli ultimi 1.000 anni.

La Corrente del Golfo è di fatto una corrente che trasporta l’acqua calda dai tropici al nord e quella fredda nella direzione contraria. Ancora più importante, quella caldo viene portata verso la superficie e quella fredda verso le profondità. Gli effetti però si notato anche su tutto il resto come sugli eventi metereologici. Secondo gli esperti tutto questo potrebbe essere una svolta importante e catastrofiche dei cambiamenti climatici.

Cambiamenti climatici: la Corrente del Golfo

Le parole degli scienziati che hanno scoperto questo fenomeno, come Niklas Boers, scienziato dell’impatto climatico: “Abbiamo urgente bisogno di riconciliare i nostri modelli con le prove osservative presentate per valutare quanto lontano o quanto vicino alla sua soglia critica sia realmente l’AMOC [Atlantic meridional overturning circulation]. La probabilità che questo evento di impatto estremamente elevato accada aumenta con ogni grammo di C02 che immettiamo nell’atmosfera.”

Sono diverse le cause dirette che stanno contribuendo a tutto questo. Uno è il continuo aumento della presenza di anidride carbonica negli oceani, ma anche l’aumento di acqua dolce. Quest’ultima arriva soprattutto dallo scioglimento dei ghiacciai del Circolo Polare Artico. Al momento non è chiaro se o quando si spegnerà la corrente in questione e non è neanche noto cosa potrebbe accadere, ma quello che è certo è che sarà catastrofico.

Ph. credit: Eumetsat