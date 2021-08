Mentre siamo sempre più persone, in tutto il mondo, che hanno ricevuto il ciclo vaccinale Covid-19, c’è nell’aria qualcosa che avremmo dovuto sapere da tempo. I vaccini classici, quelli iniettati nel braccio, non proteggono a pieno le nostre mucose nasali dal Covid-19, anche se sono efficaci per la maggior parte sulla malattia.

Se vogliamo dei prodotti per una maggior protezione delle nostre vie aeree, abbiamo bisogno di vaccini che entrino nei tratti nasali, ossia dei vaccini intranasali. Tuttavia molti scienziati discutono se sia possibile ancora creare questi prodotti, visto che la grande maggioranza delle persone è già stata vaccinata completamente o se facciano veramente ciò per cui vengano realizzati. Scopriamo insieme i benefici che potrebbero avere questi vaccini.

Covid-19, in arrivo i vaccini intranasali

Sappiamo che il Covid-19 attacca le nostre vie respiratorie con le conseguenti infezioni, avvolte asintomatiche per alcuni, raffreddore da lieve a grave e altre malattie gravi per i nostri polmoni. I vaccini finora in commercio proteggono molto per quanto riguarda la malattia grave, ma non proteggono al meglio le altre vie respiratorie, come la mucosa nasale e della gola, che sarebbe necessario per bloccare tutte le infezioni, portando all’immunità sterilizzante.

Non c’è ancora sicurezza che questi nuovi vaccini siano davvero cosi efficaci per bloccare tutte le infezioni, ma ciò che è sicuro è che possano fare un ottimo lavoro rispetto ai vaccini iniettati nel braccio. Alcuni scienziati pensano che i vaccini esistenti probabilmente inducano livelli abbastanza alti di anticorpi circolanti subito dopo la vaccinazione che alcuni di essi finiscono nelle mucose del naso e della gola. Tuttavia poiché i livelli di anticorpi iniziano a diminuire nei mesi successivi alla vaccinazione, quella protezione nasale precoce sembra svanire con essa, specialmente di fronte all’assalto della variante Delta.

Altri esperti non sono chiari se i vaccini intranasali siano di alta priorità a questo punto della pandemia. In questo momento siamo in una fase dove è più importante bloccare la diffusione della malattia, ma in futuro questo approccio può senza dubbio aiutare. Il fatto che i vaccini non blocchino tutte le infezioni e non impediscano la trasmissione delle persone vaccinate non è una grande sorpresa. Anni di esperienza con i vaccini antinfluenzali, quasi tutti somministrati per iniezione intramuscolare, hanno dimostrato che la via di somministrazione protegge i polmoni, ma non sempre le vie aeree superiori.

Benefici evidenti

I vaccini intranasali hanno molteplici vantaggi. Non richiedono siringhe, può essere gonfiato in una narice probabilmente non richiede un operatore sanitario per somministrarlo; il vaccino orale contro la poliomielite utilizzato in molti paesi in via di sviluppo viene gocciolato nella bocca dei bambini da volontari addestrati. Inoltre sono più facili da somministrare a bambini o a persone che hanno paura degli aghi.

Una delle sfide della somministrazione intranasale, almeno per i vaccini che utilizzano virus vivi modificati per innescare una risposta immunitaria nei passaggi nasali, è che devono trovare un delicato equilibrio. I vaccini devono fornire abbastanza antigene per avviare efficacemente un’infezione nel naso. Ciò risveglia il sistema immunitario all’esistenza di un invasore da cui deve proteggersi. Una dose eccessiva e il vaccino potrebbero scatenare malattie o effetti collaterali spiacevoli.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay