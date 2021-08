Il Bamlanivimab e il cocktail di Regeneron, acquistati dal governo tedesco, sono una nuova speranza pensando a possibili farmaci per il coronavirus. L’elenco delle potenziali cure miracolose e delle speranze reali è lungo, il che rende difficile avere una panoramica delle alternative disponibili, soprattutto perché, quasi quotidianamente, arrivano notizie su vaccini, medicinali e simili contro il Covid-19.

L’attenzione in Germania ruota attorno a due vecchie conoscenze: un unico anticorpo della ditta Eli Lilly, chiamato bamlanivimab, e un altro farmaco, Regn-Cov-2, della Regeneron, composto da due anticorpi (casirivimab e imdevimab). Tali farmaci sono stati ora acquisiti dal governo tedesco con l’obiettivo di curare pazienti appartenenti a gruppi a rischio: 200.000 dosi al prezzo di 2.000 euro ciascuna. Non è economico, ma l’attività è vista come promettente. Dopotutto, è stato con il cocktail Regeneron che è stato curato l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo essere stato contagiato dal coronavirus nell’ottobre dello scorso anno. Entrambi i farmaci hanno ricevuto l’approvazione di emergenza negli Stati Uniti. Nell’Unione Europea, l’approvazione è ancora in attesa.

Come funzionano i farmaci anticorpali?

Entrambi i farmaci hanno lo stesso principio attivo: i loro anticorpi si legano al Sars-Cov-2 dove la proteina spike si attacca alle cellule umane. Questo impedisce al virus di entrare nella cellula. Questi anticorpi monoclonali, come vengono chiamati, sono prodotti in laboratorio e presumibilmente riescono a sterminare il virus dopo un’infezione. Monoclonale significa che gli anticorpi utilizzati sono tutti uguali e attaccano il virus su un bersaglio ben definito.

Il farmaco americano Regeneron contiene due anticorpi monoclonali. Secondo l’azienda biotecnologica, il trattamento porta ad una riduzione della carica virale, cioè della quantità di virus rilevabili, e ad una più rapida riduzione dei sintomi. Il vantaggio del cocktail Regeneron è che aumenta la probabilità che almeno un anticorpo sia effettivamente efficace in ciascuna applicazione. Al contrario, il prodotto dell’azienda americana Eli Lilly contiene un solo anticorpo monoclonale.

I farmaci “agiscono come una vaccinazione passiva. La somministrazione degli anticorpi può aiutare i pazienti ad alto rischio nelle prime fasi della prevenzione di una condizione grave“, hanno spiegato gli esperti. Dopo una vaccinazione, contrariamente alla reazione ai farmaci anticorpali, il corpo umano forma una miscela di anticorpi che possono legarsi al virus in luoghi diversi. In questo caso, gli esperti lo chiamano anticorpi policlonali.

A quali pazienti sono destinati i farmaci?

Entrambi i farmaci possono ora essere utilizzati negli Stati Uniti per il trattamento di pazienti di età pari o superiore a 12 anni che sono a rischio di sviluppare gravi sintomi di covid-19. Secondo la Food and Drug Administration, l’agenzia statunitense che regola l’uso dei farmaci nel Paese, gli agenti possono ridurre la probabilità di complicanze.

I pazienti che sono ricoverati in ospedale o che necessitano di ossigeno non devono ricevere il farmaco. I test condotti da Regeneron hanno dimostrato che i benefici maggiori sono i pazienti il ​​cui sistema immunitario non ha ancora prodotto i propri anticorpi contro il virus. Gli scienziati, tuttavia, sottolineano che non ci sono ancora dati sufficienti.

Per i test in Germania, il piano è di somministrare il farmaco prima ai pazienti che sono a rischio di sviluppare una malattia più grave o il cui sistema immunitario è così debole da non produrre abbastanza anticorpi. Successivamente, gruppi di esperti interdisciplinari decideranno quali pazienti riceveranno quali farmaci. Allo stato attuale, tali criteri non sono ancora stati definiti.

Cosa si sa degli effetti collaterali?

In uno studio clinico, non si è verificato un aumento degli effetti indesiderati gravi nei pazienti trattati con l’agente di Regeneron rispetto a un gruppo di controllo. Tuttavia, la FDA sottolinea che esiste un potenziale per gravi reazioni di ipersensibilità, come lo shock anafilattico, con entrambi gli anticorpi utilizzati.

Inoltre, possono verificarsi reazioni correlate all’infusione come febbre, brividi, nausea, mal di testa, broncospasmo, ipotensione, irritazione della gola, irritazione cutanea o vertigini. La FDA avverte inoltre che possono verificarsi effetti collaterali gravi e imprevisti poiché casirivimab e imdevimab sono ancora in fase di studio e i rischi potrebbero non essere tutti noti.

Secondo l’agenzia americana, su un totale di 850 pazienti medicati con il farmaco di Eli Lilly, due casi hanno riportato gravi effetti collaterali, che sono stati poi debitamente trattati. Ma ciò non esclude l’esistenza di altri effetti collaterali ancora sconosciuti.