Dopo settimane di rumor siamo quasi arrivati alla verità. Il mese prossimo, Apple presenterà ufficialmente la sua nuova gamma di smartphone. Si chiamerà iPhone 12S o iPhone 13? Ancora non è confermato. Ciò che è certo è che catturerà l’attenzione di milioni di utenti.

Negli scorsi giorni, Bloomberg ha pubblicato un report che riassume quelle che saranno le caratteristiche dei nuovi melafonini. In particolare, pare che i modelli Pro avranno una caratteristica che permetterà di fare grandi cose. Di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme.

iPhone 13: i video delle varianti Pro saranno mozzafiato

I nuovi iPhone 13 avranno tutti un comparto fotografico rinnovato. Le qualità fotografiche miglioreranno sensibilmente rispetto a quelle della generazione precedente. Secondo Gurman, però, le varianti Pro saranno dotate di una esclusiva funzione che porterà la tanto amata modalità Ritratto anche nei video. La funzione, che dovrebbe chiamarsi Cinematic Video, permetterà agli utenti di decidere l’effetto di sfocatura del background grazie ad una nuova serie di filtri. Il risultato sarà quello di avere una videocamera professionale sempre in tasca.

Ovviamente, le migliorie fotografiche non saranno l’unica feature di punta dei nuovi iPhone 13. Tutti i modelli, infatti, avranno un notch decisamente più piccolo rispetto a quello degli iPhone 12. Finalmente arriverà il tanto atteso refresh rate a 120Hz sui display (almeno sui Pro). Infine, tutto sarà potenziato dal perforante chip A15 Bionic che, probabilmente, renderà gli smartphone i più potenti del mercato. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per avere conferma ufficiale da parte di Apple. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: MacRumors.com