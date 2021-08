Con questo caldo afoso, ammettiamolo, un aiuto a casa non lo si nega. Se è vero però che, a volte, l’unico modo per avere pavimenti puliti come li desideriamo davvero sia romperci la schiena con mazza e straccio, con un robot aspirapolvere che pulisce la vita cambia. Se questa, dunque, è una delle faccende più temute soprattutto nei caldi mesi estivi, desiderare che qualcun altro possa farla per noi non è un peccato. Il nostro desiderio può avverarsi grazie a uno dei modelli di aspirapolvere robot proposti da Yeedi, che è possibile trovare a prezzo scontato. E con una miriadi di diversi modelli tra cui scegliere!

I robot aspirapolvere Yeedi utilizzano tecnologie per la casa intelligente, quindi sono sicuramente un aiuto formidabile. Se si è stati scettici sui robot vac, è importante sapere che questi efficienti device sono in grado di far cambiare idea a chiunque. Anche a chi, come me, ha una casa a prova di pazienza, ovvero piena di ostacoli per la loro pulizia.

Yeedi Robot Aspirapolvere

Questo Yeedi per noi in prova utilizza un potente motore che, grazie ai suoi 20.000 giri/min, riesce ad aspirare sporco e detriti su pavimenti in legno, piastrelle e moquette. Inoltre, visto che oggi le nostre case sono popolate anche da simpatici animali domestici, questo robottino tuttofare eccelle davvero anche nella pulizia dei peli dei nostri amici a quattro zampe.

È abbastanza sottile da entrare sotto letti, divani e altri luoghi stretti e difficili da raggiungere (ad esempio credenze di altri tempi, con piedini che le sollevano dal pavimento) ed è dotato di sensori intelligenti che gli impediscono di scontrarsi con qualsiasi cosa possa trovarsi sul suo cammino. Ed ecco perchè, personalmente, l’ho trovato soddisfacente, sebbene qualche impiccio lo abbia trovato se sul suo percorso qualche tappeto ne intralciava il tragitto.

Per quanto riguarda la sua durata di funzionamento, riesce a pulire anche per più di due ore con una singola carica. Certo, molto dipende anche dalle dimensioni della casa stessa e da quanto sporco e lavoro dovrà fare per garantirvi una pulizia congrua.

Io ho un gatto a pelo lungo, e per casa non è raro imbattersi in batuffoli di peli che si rintanano nei posti più irraggiungibili. A volte, mi sono ritrovata anche a dover passare l’aspirapolvere più volte al giorno non solo per aspirare i suoi peli, ma anche i miei capelli lunghi. Bene, questo robot targato Yeedi mi ha dato una mano concreta.

Una vera manna dal cielo!

Come detto, gli animali domestici ci creano non poco lavoro. Ma è pur vero che anche il nostro tempo scarseggia e, spesso, dobbiamo fare i conti con una pulizia fulminea perchè davvero non ne abbiamo se siamo persone impegnate. Bene, va detto che il robot aspirapolvere Yeedi non solo pulisce i pavimenti, ma li lava anche! Questo tipo di combinazione è difficile da trovare in un robot aspirapolvere. Sebbene, oggi, diversi brand si stanno conformando a questa richiesta del pubblico e la scelta si fa sempre più agguerrita.

Il robot in questione utilizza la navigazione intelligente con la tecnologia di mappatura della fotocamera in grado di creare una mappa della casa e, quindi, tracciare un percorso a zigzag per pulire l’intera abitazione nel modo più rapido ed efficiente possibile. La funzione di aspirazione è progettata per aspirare ogni più piccola minaccia di sporco, detriti e peli di animali e, come anticipato, può funzionare per una durata media di quasi due ore.

Dotato di un serbatoio d’acqua da 400 ml combinato, se coadiuvato da un disinfettante per sterilizzare completamente il pavimento, rilascia un ambiente ben aspirato e fresco di pulito. È anche un mocio ad asciugatura rapida, che si avvia e si ferma per dare alle superfici lavate la possibilità di asciugarsi. Una funzione, questa, che trovo molto utile soprattutto quando ci si trova in ambienti e in giornate particolarmente umide.

Quando tornerà nella sua stazione di ricarica, i pavimenti saranno come nuovi. Il tutto dopo un lavoro silenzioso, portato a termine con agilità incredibile.

Come ogni robot di ultima generazione che si rispetti, può essere controllato da app. Qui è possibile infatti osservarlo mentre è intento in qualche parte di casa a pulire. Oppure metterlo in pausa per poi farlo riprendere in qualsiasi momento. Inoltre, rallenta letteralmente la sua “camminata” appena prima di urtare contro mobili, pareti, ecc., in modo molto delicato per non creare danni alla sua struttura.

Conclusioni

Questo non è il primo robot aspirapolvere che utilizzo, sebbene a questo tipo di “aiuto domestico” ci sia arrivata davvero da poco. Sì, forse faccio parte di quelle persone scettiche per le quali è difficile credere che un robot del genere possa pulire davvero. Eppure, mi sono ricreduta. Certo, c’è da ammetterlo, non tutti i posti di una stanza sono per lui raggiungibili e le macchie di sporco più evidenti sono anche le più difficili da rimuovere, però è sicuramente utile per una pulizia continuativa e manutentiva durante la settimana. E, non da ultimo, fa risparmiare un sacco di tempo e fatica.

Disponibile su Amazon ad un costo di 349,99 euro ai quali è possibile applicare uno sconto direttamente in pagina che ammonta a 50 euro.