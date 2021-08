Google ha da poco reso disponibile una tavola periodica degli elementi interattiva per scoprire più dettagli disponibili della chimica. Questa tabella permette di navigare tra gli elementi, scoprendo ad esempio la massa atomica, il punto di fusione oppure osservare un modello 3D. Sebbene sia prevalentemente rivolto agli studenti, è un modo pratico per cercare le proprietà degli elementi e visivamente è molto attraente.

Probabilmente ricorderemo che le colonne non sono un caso in una tavola periodica, quindi il formato effettivo non varia da un’istanza all’altra. Tuttavia, è piaciuta la codifica col e il pannello informativo che appare quando facciamo clic su un elemento. Un ulteriore dettaglio che fa capire come la tecnologia sia in grado di modificare le nostre abitudini quotidiane, soprattutto in un periodo difficile come questo.

Google implementa una tavola periodica interattiva

Proprio per questo la tavola periodica è stata implementata insieme altre funzioni in Google Assistant, per aiutare le famiglie nella gestione dei propri impegni quotidiani. Tutto questo fa parte di un servizio che è destinato a crescere di funzionalità e fruibilità nel prossimo futuro.

Selezionando ogni elemento viene visualizzata la relativa scheda con informazioni dettagliate come il simbolo che lo contraddistingue sulla tavola, la massa atomica, la densità, la temperatura di fusione, quella di ebollizione, l’anno della scoperta e il nome dell’autore. C’è anche un modello 3D da ingrandire e ruotare a piacimento.

Raggiungibile direttamente dal sito, in Italia non ancora disponibile, è la novità che Google ha lanciato per il rientro a scuola a supporto degli studenti che tra qualche settimana dovranno di nuovo affrontare la complicata chimica.

Foto di Google via Puntoinformatico