Martedì 17 agosto uscirà il nuovo gioco di strategia di Amplitude Studios, Humankind, che sarà la prima versione di Stadia con un nuovo schema di controllo incentrato sul tocco: queste le novità che la stessa Google ha rivelato. Il sistema “Direct touch” è progettato intorno agli input delle dita multitouch come un tradizionale gioco mobile, diversamente dal modello precedente che prevedeva il controllo tramite il telefono, un controller Bluetooth o un gamepad in sovraimpressione. I primi screenshot del gioco di Google Stadia danno un’idea soddisfacente del funzionamento del gioco con il tocco diretto.

Ecco come funzionerà il nuovo gioco di Google Stadia

Un tocco con un solo dito seleziona gli oggetti del gioco, tenendo premuto un dito si visualizza un’anteprima del contenuto, il tocco con due dita consente di annullare l’azione, trascinando il dito si sposta la vista nel gioco, e con tre dita si accede al menù di pausa. Molto interessante è anche la funzione State Share di Stadia, che permette a un amico di riprendere il gioco dal punto in cui lo ha interrotto semplicemente condividendo uno screenshot o un videoclip con lui.

Nel caso di Humankind, questo permette anche di utilizzare una funzione chiamata “Leave Your Mark” (Lascia il segno), che permette agli amici di giocare nel nostro stesso mondo, trovare le rovine della nostra civiltà e confrontare i loro risultati con i nostri durante il gioco. Usare il tocco diretto piuttosto che un controller per un gioco di strategia a turni 4X come Humankind è utile a causa della difficoltà che offrire un supporto soddisfacente al controller comporta; inoltre, i giochi di strategia richiedono di navigare in menù complessi e di essere estremamente precisi nella scelta della posizione in cui si schierano le truppe o si costruiscono le strutture. In alternativa sarebbe anche possibile trasformare un mouse in un controller stick, ma l’esperienza di gioco non sarebbe altrettanto godibile, poiché mancherebbero alcune funzioni più raffinate.