Siete fan della mela morsicata? Sì? Allora non potete perdervi le nuove offerte Amazon! Il noto e-commerce ha appena lanciato una serie di sconti su gran parte dei prodotti dell’azienda hi-tech. In questo articolo andiamo ad indicarvi quelle che sono le migliori proposte.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le migliori offerte Apple del giorno

Apple iPad di ottava generazione , display LCD da 10.2 pollici, connettività Wi-Fi, memoria interna da 32 GB, fotocamera posteriore da 8 MPX, chip A12 con Neural Engine, supporto per Apple Pencil di prima generazione, altoparlanti stereo. Colorazione argento in promozione a soli 299,00 euro , invece di 389,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Apple Watch SE, smartwatch con funzione di activity tracker, monitoraggio del battito cardiaco, cassa in alluminio grigio siderale da 40 mm, cinturino sport nero, display OLED, processore Apple S5. In promozione a soli 278,10 euro, invece di 309,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple iPhone 12, smartphone con display OLED da 6.1 pollici, performante chip A14 Bionic, doppia fotocamera posteriore, sistema di riconoscimento facciale Face ID, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS 14, connettività 5G. Colorazione blu in promozione a 819,00 euro, invece di 989,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Apple custodia MagSafe per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, composizione in silicone di alta qualità, interno in soffice microfibra, protezione completa, magneti integrati per attacco smart allo smartphone, compatibile con basi di ricarica wireless e alimentatore MagSafe. Colorazione nera in promo a 38,80 euro, invece di 55,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Apple.com