Non c’è dubbio che le perle siano meravigliose, ma poche persone conoscono davvero i segreti della loro formazione. Chi le produce? Come? A quali condizioni? La scienza ha capito in dettaglio come la Natura le produca e, nel processo, ha scoperto che studiarle può portare a strategie per preservare chi le crea: i molluschi.

Le perle sono gemme biologiche

Quando si parla di gemme, si pensa solitamente a pietre preziose e diamanti, molti dei quali si formano nelle viscere del nostro pianeta. L’esposizione a pressioni e temperature elevate per milioni di anni dà origine a prodotti di alto valore commerciale.

La storia della formazione delle perle è diversa. Anzichè dalle viscere della Terra, queste si formano nelle interiora dei molluschi, motivo per cui sono considerate gemme biologiche. “‘Perla’ è una parola che usiamo per una creazione brillante che produce un mollusco“, come definito da Gabriela Farfan, mineralogista ambientale e curatrice di gemme e minerali per Coralyn W. Whitney al Museo Nazionale di Storia Naturale dello Smithsonian.

Tecnicamente, tutti i molluschi possono produrre perle

In generale, tutti i molluschi possono produrre perle, ovvero ostriche, cozze e vongole. Tuttavia, commercialmente, solo alcune vongole d’acqua salata e cozze d’acqua dolce vengono raccolte per la coltivazione per un uso successivo come gemme.

Ma perché le creano? Praticamente tutto ciò che esiste sulla Terra sembra svolgere una funzione o essere il risultato dell’esecuzione di una funzione, e ancor di più se è prodotto da entità biologiche come gli animali. Le perle non fanno eccezione.

I molluschi producono perle come meccanismo di protezione contro le sostanze che filtrano attraverso i loro tessuti molli. “Se i detriti rimangono bloccati in un mollusco e non possono espellerlo, lo coprono con la propria madreperla o materiale di conchiglia“, ha spiegato Farfan. Per fare questo, usano un materiale noto come madreperla, anche responsabile del dare a queste gemme la loro lucentezza opalescente.

Il ruolo della madreperla nella formazione delle perle

La madreperla è un tipo di corteccia che conferisce alle perle un aspetto perlaceo molto attraente per l’uomo. Ma al di là del suo valore visivo, questa sostanza è speciale perché fornisce anche molta resistenza. Questo materiale è costituito da secrezioni organiche con un minerale a base di carbonio noto come aragonite, responsabile della sua forza.

I molluschi trasudano strato dopo strato di materiale di conchiglia, come se stessero costruendo qualcosa, attorno a un intruso nei loro tessuti molli, che può essere un granello di sabbia o un parassita.

Gli allevamenti di perle producono gemme simmetriche in pochissimo tempo

Potremmo confrontare questo processo con la posa di mattoni e cemento che di solito si fa in una costruzione. Naturalmente, come per le gemme geologiche, anche la formazione delle perle richiede molto tempo, ma gli esseri umani hanno imparato a manipolare il processo per ottenerle più rapidamente.

Grazie a questo esistono allevamenti di perle che producono gemme leggermente diverse, più lisce e sferiche rispetto a quelle prodotte in modo più naturale. Per ottenere questo, i coltivatori di perle inseriscono con cura una piccola perla di conchiglia nel mollusco come materia prima. Quindi, lo portano all’oceano o al lago per occuparsi di produrlo. Il processo di formazione delle perle dura dai due ai cinque anni.

Con un processo così efficiente ed economico, ci si aspetterebbe che le perle coltivate in fattoria siano più facili da reperire rispetto alle loro controparti naturali. Ma ciò non significa che smettano di essere speciali o preziosi. Al contrario, in questi casi, il valore è dato dalla particolare simmetria e brillantezza che questo processo conferisce loro.

Il cambiamento climatico potrebbe mettere a rischio la vita dei crostacei e la produzione di perle

Ma non tutto è bello come sembra. Il cambiamento climatico, attraverso l’aumento della temperatura degli oceani, sta interessando numerose specie, tra cui i molluschi responsabili della formazione delle perle. E, proprio come noi, i molluschi hanno intervalli di temperatura ottimali e altre condizioni in cui le loro funzioni corporee si sviluppano meglio. È probabile che il riscaldamento globale alteri questi intervalli, portando a cambiamenti nel modo in cui usano la loro energia.

Ad esempio, i gusci dei molluschi d’acqua salata possono indebolirsi con l’acidificazione degli oceani. C’è il rischio che possano aver bisogno di più risorse, come la madreperla che usano per produrre le perle, per riparare i loro gusci e per sopravvivere. Per questo motivo gli scienziati hanno focalizzato la loro attenzione anche sulle gemme perlescenti e sui molluschi che le producono in qualità di ricerca. Comprendere la formazione delle perle in modo più dettagliato potrebbe far luce su come i molluschi risponderanno alle imminenti fluttuazioni ambientali.