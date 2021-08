Un team di scienziati svizzeri ha battuto un nuovo record assoluto nel calcolo dell’intrigante costante matematica Pi. In questa occasione, con l’aiuto di un supercomputer, sono riusciti a ottenere 62,8 miliardi di cifre, che li hanno avvicinati ancora di più al lontano infinito.

Come riportato dalla Graubuenden University of Applied Sciences in una dichiarazione ufficiale pubblicata lunedì, l’impressionante calcolo ha richiesto 108 giorni e nove ore.

Record di calcolo Pi nel corso della storia

Questo è senza dubbio un traguardo storico, ma per comprenderne meglio l’impatto, ripassiamo un po’ la storia. Anche il matematico greco Archimede, riconosciuto per i suoi contributi nel calcolo della densità, ha lasciato il segno riuscendo a determinare il valore di Pi greco in un intervallo vicino al suo tempo.

Le prime cifre che compongono la costante Pi sono 3,141592653, particolarmente utili per i calcoli geometrici e ingegneristici. Ma nel corso della storia del calcolo, molte persone sono state interessate a ottenere un valore più preciso per questa costante. Anzi, potremmo dire che è diventata una competizione in cui molti vogliono distinguersi.

L’ultimo record è stato raggiunto da Emma Haruka Iwao, dipendente di Google, che ha ottenuto l’approssimazione più vicina registrata fino al 2019. Il suo risultato ha dato un numero irrazionale con 31,4 miliardi di cifre. Emma ha trascorso 121 giorni a farlo, aiutandosi con più di 20 macchine e i servizi cloud dell’azienda.

Un’impresa che potrebbe portare allo sviluppo di computer ad alte prestazioni

Fino ad ora, l’approssimazione più vicina aveva restituito 50 trilioni di cifre, ma questa volta gli scienziati svizzeri l’hanno superata di gran lunga. L’università ha osservato nella dichiarazione che i suoi sforzi sono stati “quasi due volte più veloci del record che Google ha stabilito utilizzando il suo cloud nel 2019 e 3,5 volte più veloce del precedente record mondiale nel 2020“.

Curiosamente, l’obiettivo non era solo quello di superare gli approcci precedenti. In realtà, questi tipi di calcoli complessi perseguono un obiettivo ambizioso che influenzerà lo sviluppo di tecnologie più sofisticate con ampi campi di applicazione: i computer ad alte prestazioni.

Un importante traguardo è stato raggiunto con il calcolo del pi greco a 62,8 trilioni di cifre decimali in notazione esadecimale. Il risultato finale è atteso tra circa due settimane. Finora, sono note solo le ultime 10 cifre del nuovo record di calcolo per la costante Pi: 7817924264. Nel frattempo, gli scienziati dietro l’impresa stanno aspettando con ansia di essere registrati nel Guinness dei primati.