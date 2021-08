Dopo il lancio negli Stati Uniti e Canada, Google ha deciso di lanciare le Pixel Buds A-Series a livello internazionale la prossima settimana, specificatamente il 25 e 26 agosto 2021. Siamo abituati a vedere i lanci di quest’azienda un po’ confusionari, ma ci trova completamente a bocca aperta questa scelta commerciale di uscire con un prodotto poco alla volta.

Rispetto a quelli di seconda generazione, questi nuovi auricolari sono visivamente identici, tranne che per le scelte di colore. La parte che riposa nell’orecchio è ora lucida e completa la cupola. ma in una tonalità leggermente più scura. Il dispositivo è disponibile nelle colorazioni “Clearly White” e “Dark Olive”, con entrambe le tonalità che si estendono anche all’interno della custodia di ricarica.

La disponibilità varia in tutto il mondo con l’impostazione predefinita Clearly White. In Australia, Pixel Buds A-Series è disponibile solo in quel colore al prezzo di $ 159 il 25 agosto. Oltre al Google Store, gli auricolari arriveranno su JB Hi-Fi, Harvey Norman e Officeworks. Saranno vendute anche su Telstra due giorni dopo, mentre Optus e Vodafone lo riceveranno entro la fine dell’anno. Nel frattempo, i preordini in Giappone apriranno domani in entrambi i colori per 11.900 yen con disponibilità fissata per il 26 agosto. Singapore e Taiwan riceveranno la versione Clearly White lo stesso giorno.

In Europa, i Pixel Buds A-Series saranno disponibili in sei paesi dal 25 agosto:

Francia € 99 (entrambi i colori)

Germania € 99 (entrambi i colori)

Irlanda € 99 (entrambi i colori)

Italia €99 (entrambi i colori)

Spagna € 99 (entrambi i colori)

Regno Unito : £ 99 (entrambi i colori)

I Pixel Buds A-Series saranno venduti anche in India mercoledì prossimo. Il paese non è stato elencato a giugno con la disponibilità iniziale di questo mese fissata per Flipkart, Reliance Digital e Tata Cliq prima di arrivare ad altri rivenditori in seguito.

I Pixel Buds A-Series in dettaglio

All’interno delle Pixel Buds A-Series, ci sono driver per altoparlanti dinamici da 12 mm e due microfoni a forma di fascio, mentre viene mantenuto lo stesso “sistema di ancoraggio a tre punti” per mantenere i Pixel Buds A-Series nell’orecchio. C’è un arco stabilizzatore più morbido in gomma e una curva di ritenzione che si adatta alla valle inferiore dell’orecchio. Google ha anche mantenuto lo sfiato spaziale per consentire il rumore ambientale e prevenire la “sensazione di orecchio tappato” e include tre dimensioni di auricolari.

Non vi sarà più la possibilità di scorrere per il controllo del volume, ma il tocco (singolo/doppio/triplo) e la pressione prolungata per l’assistente su entrambi gli auricolari rimangono invariati, con ciascuno che ora si connette direttamente allo smartphone per una connessione Bluetooth più affidabile.

Altre specifiche includono cinque ore di ascolto (2,5 ore di conversazione) per auricolare mentre si ottengono 24 ore con la custodia di ricarica, che è solo USB-C. Altre specifiche includono la resistenza al sudore e all’acqua IPX4, mentre sono stati rimossi gli avvisi di attenzione basati sull’intelligenza artificiale.

Ph. Credit: Google Store