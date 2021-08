Al giorno d’oggi non è facile trovare la tariffa adatta alle proprie esigenze. Nonostante, infatti, ci siano diverse proposte sul campo, c’è sempre qualche nota dolente. Che sia il contenuto, i vincoli o il prezzo, la tariffa perfetta è per molti un miraggio. C’è un’offerta, però, che molti non conoscono e che potrebbe essere la svolta. Di chi è? del noto operatore virtuale PosteMobile! Ecco tutti i dettagli.

Si chiama Creami EXTRA WOW 100 ed è stata lanciata appositamente per il periodo estivo. La tariffa offre molti contenuti ad un prezzo davvero basso. Bisogna affrettarsi, però, il termine di attivazione è vicino!

PosteMobile: i contenuti della tariffa limited edition

Creami EXTRA WOW 100 offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 100 GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Il costo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro al mese! Sono compresi nel prezzo anche i servizi “Ti cerco”, hotspot personale e “Richiama ora”. Il costo mensile rimane invariato per tutta la durata contrattuale.

La tariffa è rivolta a tutti i nuovi clienti PosteMobile che attivano una SIM, con o senza portabilità del numero, presso gli uffici postali, tramite canale telefonico o online sul sito ufficiale dell’operatore. É previsto un costo di 20 euro con 10 euro di credito residuo per le attivazioni tramite canale telefonico o sito ufficiale. É previsto un costo di 15 euro e una ricarica minima di 10 euro per attivazioni presso uffici postali. Salvo proroghe, il termine ultimo per aderire alla promo è il 4 settembre 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: PosteMobile.it