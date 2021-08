I funzionari sanitari stanno indagando sui possibili collegamenti tra il vaccino Moderna del Covid-19 e un possibile rischio di infiammazione cardiaca nei giovani adulti. Secondo quanto riferito i dati danesi suggeriscono che Moderna comporta un rischio più elevato di miocardite per i maschi al di sotto dei 30 anni.

Sappiamo bene che questa condizione di salute è nota come effetto collaterale dei vaccini Covid-19 Pfizer e Moderna, ma la maggior parte dei casi è lieve. Questo è anche il motivo per cui questo vaccino non è ancora autorizzato per gli adolescenti. Le autorità stanno anche esaminando i dati degli Stati Uniti per cercare di determinare se vi siano prove di un aumento del rischio di Moderna nella popolazione statunitense per la condizione, che causa l’infiammazione del cuore.

Covid-19, Moderna è possibilmente collegato a un rischio di infiammazione cardiaca

Moderna aveva chiesto l’autorizzazione di estendere lo stato di emergenza del vaccino per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni, ma l’agenzia ancora non ha autorizzato e accolto la richiesta. Il vaccino di Pfizer è stato autorizzato per i giovani dai 12 ai 15 anni il 10 maggio, circa un mese dopo che l’azienda ha presentato domanda. Gli esperti hanno affermato che è ancora presto per capire se veramente questo possibile rischio di miocardite.

Le agenzie devo svolgere un lavoro aggiuntivo prima di decidere qualsiasi tipo di avviso o raccomandazione. A giugno l’FDA ha aggiunto un etichetta di avvertimento sui vaccini Pfizer e Moderna sull’aumento del rischio di miocardite, ma ha sottolineato che il virus presenta una minaccia di complicanze cardiache rispetto quelle legate al vaccino.

In una dichiarazione, il CDC ha affermato che i suoi consulenti sui vaccini, il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione ha e continua a rivedere i rapporti di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione con mRNA di Covid-19. CDC, FDA e i partner per la sicurezza dei vaccini stanno monitorando attivamente questi rapporti, inclusa la revisione di dati e cartelle cliniche, per saperne di più e comprendere qualsiasi relazione con la vaccinazione contro l’mRNA di Covid-19.

Photo by jesse orrico on Unsplash