I ricercatori della Western Sydney University e del Csiro, l’agenzia scientifica nazionale australiana, hanno scoperto strane nuvole di elettroni attorno alle galassie all’interno del cosmo. Le nuvole, che distano circa 1 miliardo di anni luce e non sono mai state viste prima, assomigliano a due fantasmi danzanti.

I “fantasmi danzanti” sono stati scoperti come parte della prima ricerca del cielo profondo utilizzando il radiotelescopio Askap (Australian Square Kilometer Array Pathfinder) di Csiro situato nell’Australia occidentale. La scoperta, riportata in un articolo da pubblicare su Publications of the Astronomical Society of Australia oltre a descrivere il primo progetto di ricerca pilota EMU (Evolutionary Map of the Universe), è uno dei numerosi oggetti e fenomeni scoperti nello studio.

Un’abitudine alle sorprese

“Ci stiamo abituando alle sorprese mentre scrutiamo i cieli come parte del Progetto EMU e sonderemo l’universo più a fondo di qualsiasi telescopio precedente. Quando vai audacemente dove nessun telescopio è mai arrivato prima, è probabile che tu faccia nuove scoperte“, ha spiegato il ricercatore e professore Ray Norris della Western Sydney University e Csiro. “Quando abbiamo visto per la prima volta i ‘fantasmi danzanti’, non avevamo idea di cosa fossero. Dopo settimane di lavoro, abbiamo scoperto che stavamo vedendo due galassie “ospiti“, a circa 1 miliardo di anni luce di distanza. Al loro centro ci sono due buchi neri supermassicci, che emettono getti di elettroni piegati in forme grottesche da un vento intergalattico.

“Le nuove scoperte, tuttavia, sollevano sempre nuove domande, e questa non è diversa. Non sappiamo ancora da dove viene il vento. Perché sei così aggrovigliato? E cosa sta causando i flussi di trasmissione radiofonica? Probabilmente ci vorranno molte più osservazioni e modelli prima di capire queste cose“, ha aggiunto Norris.

Anelli giganti

Altri oggetti e fenomeni scoperti finora sembrano essere anelli giganti di emissione radio di quasi 1 milione di anni luce di diametro, che circondano galassie lontane. “Stiamo trovando sorprese anche in posti che pensavamo di aver capito. Accanto alla ben studiata galassia IC5063, troviamo una gigantesca radiogalassia [oggetto extragalattico che mostra un’intensa emissione nella gamma radio dello spettro elettromagnetico] , una delle più grandi conosciute, la cui esistenza non è mai stata sospettata. Il suo buco nero supermassiccio sta generando getti di elettroni lunghi quasi 5 milioni di anni luce. Askap è l’unico telescopio al mondo in grado di vedere l’intera portata di questa debole emissione“, ha osservato Norris.

Il telescopio Askap è gestito da Csiro e fa parte dell’Australia Telescope National Facility. Utilizza la nuova tecnologia per raggiungere velocità di ricerca estremamente elevate. Questo lo rende uno dei migliori strumenti al mondo per la mappatura del cielo in lunghezze d’onda radio.