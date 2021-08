La diffusione della variante Delta sta trasformando ancora una volta le nostre speranze di porre fine alla pandemia e gli scienziati ritengono che sia tempo di imparare a conviverci man mano che vengono sviluppate nuove soluzioni. Naturalmente, proprio come iniziano, tutte le pandemie devono avere una fine, e quella del coronavirus non dovrebbe essere l’eccezione. Tuttavia, mentre gli scienziati cercano di migliorare i vaccini disponibili, la raccomandazione è di continuare con le precedenti cautele non farmacologiche: mascherina e distanziamento sociale.

Perché dovremmo continuare le misure preventive?

Studi scientifici e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità hanno confermato che la variante Delta è più trasmissibile delle altre in circolazione. Ed è proprio a causa di questa sua alta contagiosità, è diventata la dominante negli Stati Uniti e in dozzine di Paesi.

Le persone infettate da questa variante possono trasportare 1.000 volte più virus rispetto a quelli infettati dalla versione originale, il che le rende maggiormente in grado di diffonderla. E sebbene ci siano già stati numerosi casi di persone completamente vaccinate contro il patogeno, gli scienziati affermano che coloro che non hanno ricevuto una singola dose di vaccino COVID-19 hanno molte più probabilità di contrarlo e infettare gli altri.

Sebbene ci siano ancora diverse soluzioni per cercare di ritrovare la nostra normalità e serenità o stabilirne una nuova, è bene essere consapevoli del fatto che, per realizzarle nel modo giusto, rimane essenziale la collaborazione globale, sia da parte dei governi e delle agenzie sanitarie che del pubblico.

I non vaccinati dovrebbero continuare a indossare una mascherina ed evitare la folla

I medici avvertono i loro pazienti dei pericoli attuali. La variante Delta del coronavirus è più pericolosa delle varianti che circolavano qualche mese fa a causa della sua trasmissibilità amplificata. Sulla base di questo assunto, coloro che non sono stati ancora vaccinati dovrebbero assolutamente e rigorosamente essere soggetti alle misure preventive finora applicate. Come detto, ciò include indossare mascherine all’interno e all’esterno, nonché evitare di viaggiare e partecipare a grandi luoghi ed eventi.

Ma questo non basta per porre fine alla pandemia. Imparare a convivere con la variante Delta significa continuare a pensare agli altri. Ricordiamo che, durante le epidemie massicce, il personale e le risorse sanitarie diventano insufficienti per far fronte alla valanga di casi. Molte volte questo implica il contagio e la morte di molti medici, infermieri e lavoratori in settori essenziali. Cosa che abbiamo visto purtroppo accadere.

Una delle prime scoperte durante la pandemia è stata la maggiore vulnerabilità di alcuni gruppi al virus. La strategia si applica anche ai pazienti immunodepressi e a quelli con condizioni preesistenti.

Le persone vaccinate devono imparare a convivere con la variante Delta

Sfortunatamente, le infezioni tra le persone completamente vaccinate rappresentano dal 18 al 28 percento dei casi in sei Stati degli Stati Uniti. Nonostante ciò, sono ancora avvantaggiati rispetto ai non vaccinati: raramente si ammalano gravemente.

Il problema è che possono ancora trasmettere la malattia ad altri. Pertanto, devono mantenere misure simili a quelle delle persone non vaccinate e prestare particolare attenzione ai sintomi per rispettare i protocolli. Dovrebbero anche limitare la loro presenza a siti rischiosi.

Questa strategia dovrebbe continuare man mano che ci avviciniamo a nuove soluzioni, come dosi di richiamo che funzionano contro la variante Delta o un vaccino universale, come proposto di recente dagli scienziati.