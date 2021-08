Ci sono sempre più opinioni controverse riguardo al bere l’acqua ghiacciata. Alcuni sostengono che berla cosi fredda fa male alla digestione e può causare l’accumulo di muco. Altri invece ritengono che può aiutare a bruciare le calorie e aiutare le prestazioni fisiche. Qual’è allora la verità? Possiamo dire che la verità sta nel mezzo.

Bere un bicchiere d’acqua non fa cosi male. Non ci sono prove scientifiche che bere acqua fredda sia cosi dannosa per la nostra salute. L’unico effetto principale di bere questa bevanda riguarda semplicemente la nostra idratazione. Scopriamo insieme perché questo effetto è importante per la nostra idratazione.

Acqua ghiacciata, berla può portare a questi effetti

Innanzitutto è importante precisare che bere acqua a qualunque temperatura fa bene al nostro corpo per idratarsi. Rimanere idratati è importante per mantenere la temperatura corporea, mantenere il corretto funzionamento degli organi e fornire le sostanze nutritive alle cellule che aiutano a prevenire le infezioni.

Secondo una nuova ricerca ha dimostrato che bere acqua fredda aiuta a favorire la reidratazione più di altre temperature. Ad esempio i ricercatori hanno coperto che alcuni atleti che bevevano acqua a 16 gradi avevano una sudorazione minore. Lo studio conclude che l’acqua del rubinetto fredda può essere la temperatura ideale per la reidratazione, soprattutto per gli atleti che si allenano al caldo.

Oltre a berla, l’acqua fredda aiuta gli atleti a recuperare l’allenamento. Farsi una doccia di 10 0 20 minuti dopo una sessione di allenamento può aiutare la reidratazione, recuperando i muscoli per gli atleti. Anche se ci sono questi benefici alcuni esperti dicono che l’acqua fredda non fa cosi bene alla nostra salute. Nella medicina ayurvedica è stato affermato che l’acqua fredda è dannosa per la digestione. Può restringere i vasi sanguigni, causando l’incapacità del corpo di assorbire determinati nutrienti.

Accelerare il processo di digestione e aumento del senso di fame

Bere acqua calda è anche una pratica culturale per molti, dove l’affermazione è che l’acqua calda può aiutare ad accelerare il processo di digestione e può anche essere buona per la salute dell’intestino. Un ulteriore studio ha esaminato come il freddo colpisce la parete dei vasi sanguigni. Mentre i vasi sanguigni svolgono un ruolo importante nella digestione, non ci sono prove scientifiche sufficienti per sostenere l’affermazione che bere acqua fredda può rallentare il tasso di digestione del corpo.

Inoltre c’è un’ affermazione secondo cui l’acqua fredda può aumentare il senso di fame. Coloro che si allenano in acqua fredda rispetto a quella calda hanno un’apporto energetico esagerato dopo l’esercizio fisico. Mentre il corpo può lavorare un po’ di più per aumentare la temperatura corporea dopo aver consumato acqua fredda, il corpo ha bisogno solo di otto calorie per farlo, con conseguente dispendio calorico insignificante.

Foto di sutulo da Pixabay