Molti residenti della regione dell’Amur Oblast, in Russia, hanno osservato strani fenomeni atmosferici nei cieli della regione. Lo scorso mese infatti un misterioso “oggetto a forma di medusa” è stato filmato mentre apparentemente entrava nell’atmosfera terrestre”. I video del misterioso fenomeno sono subito divenuti virali in rete.

Gli strani fenomeni atmosferici in Russia: una medusa nel cielo di luglio

I filmati mostrano chiaramente l’oggetto luminoso che attraversa il cielo trasformandosi lentamente in qualcosa che ricordava molto la forma di una medusa. Nel filmato, pubblicato su YouTube da Viral Hog, l’oggetto simile a una cometa può essere osservato mentre sembra sfrecciare verso la Terra, davanti agli occhi increduli dei testimoni che lo hanno filmato.

Nel filmato apparso in rete, un testimone oculare, assieme ad alcuni amici, ha zoommato l’oggetto in questione rendendo chiaro un punto brillante che sembra guidare lo strano fenomeno.

Pubblicando il video in rete l’uomo ha spiegato l’evento con una didascalia: “Io e i miei amici abbiamo visto il movimento di un oggetto nel cielo, sembrava una cometa, ma volava lentamente e ci siamo resi conto che era una specie di razzo o di macchina volante. Poco dopo è esploso e si è formato uno schema a forma di medusa, abbiamo persino sentito un suono durante l’esplosione”.

Alcuni utenti si sono subito precipitati a dare la loro spiegazione. C’è chi affermato che potesse trattarsi di un razzo, e quindi non diretto verso la Terra, ma in uscita da essa. Altri hanno ipotizzato che si trattasse del rientro di un satellite, spiegando che la forma e la scia dell’oggetto erano dovute al “litio che si consuma verso la fine”. Ma di certo non sono mancate anche ipotesi di strane comete e meteoriti e ovviamente gli immancabili UFO.

Potrebbe trattarsi del lancio di un razzo

Il media russo Komsomólskaya Pravda riporta invece che lo strordinario “spettacolo aereo” osservato dalle persone nella regione, altro non era che il lancio di un razzo dal cosmodromo di Vostochny. Il razzo identificato come Soyuz-2.1b è stato lanciato il 1° luglio per l’installazione di 36 satelliti della compagnia di comunicazione “OneWeb”.

Secondo i registri infatti, dei lanci di prova hanno avuto luogo presso il sito di lancio del cosmodromo di Vostochny proprio il giorno in cui è stato catturato il filmato, ovvero il 1° luglio 2021. Verso la fine del filmato infatti, sembra che la testa della “medusa” che diventi sempre meno visibile agli osservatori, proprio come se l’oggetto si stesse allontanando e non avvicinando. Inoltre la coda della nuvola di forma spirale, gradualmente svanisce nel nulla.

A partire dal 1 luglio di quest’anno, sono stati effettuati otto tentativi di lancio al cosmodromo, con sette successi. Il cosmodromo Vostochny, da circa 4 miliardi di euro, è stato realizzato per portare la Russia sullo stesso piano degli Stati Uniti nella corsa allo spazio. La struttura potrebbe essere fondamentale per i Russi per stabilire una colonia sulla Luna e organizzare le prime missioni con equipaggio su Marte. Il progetto, che si dice abbia ricevuto fondi illimitati, “dovrebbe confermare l’alto status scientifico e tecnologico della Russia”, secondo Vladimir Putin.

Ph. Credit: ViralHog via Youtube