Una nuova ricerca di scienziati canadesi mostra che il cambiamento delle maree e l’attività degli uragani hanno contribuito a far crollare la civiltà Maya secoli fa. Secondo i ricercatori, i cambiamenti nella falda freatica nella penisola dello Yucatan hanno avuto un impatto sui Maya e ora offrono lezioni sugli effetti dell’attuale cambiamento climatico. Il loro studio è stato pubblicato sulla rivista Geophysical Research Letters.

“Ampie parti della penisola dello Yucatan si trovano in formazioni rocciose fatte di calcare, con fessure e grotte ovunque“, ha dichiarato Aaron Coutino, un neolaureato in matematica applicata presso l’Università di Waterloo. “L’acqua piovana e il deflusso si accumulano nelle formazioni di grotte e nei fiumi sotterranei, ed è lì che gran parte dell’acqua dolce si trova nello Yucatán. (…) Se ci sono cambiamenti nel livello del mare o nell’attività delle maree, ciò che accade in queste zone di fessura è una miscela tra acqua dolce in superficie e acqua salata che penetra nell’oceano sottostante.”

I ricercatori mostrano che le fluttuazioni nella popolazione Maya e nei modelli di insediamento sono stati influenzati dall’accesso all’acqua dolce. Molto prima dell’arrivo degli europei e dell’eventuale distruzione della civiltà Maya, la documentazione archeologica mostra cicli di disgregazione interna.

Accesso all’acqua dolce

Ci sono una varietà di teorie nella comunità archeologica sul perché dell’evoluzione storica di questa antica civiltà. Questa ricerca suggerisce che aveva a che fare con l’accesso regolare all’acqua dolce. L’acqua non è più potabile e nemmeno più utile per l’irrigazione. Quando non si possono irrigare i raccolti, non si può avere una città di 40.000 abitanti, come lo erano alcune città Maya.

I ricercatori hanno posizionato sensori nei corpi idrici dello Yucatan per raccogliere dati. Hanno trovato fluttuazioni giornaliere nei livelli dell’acqua e nella salinizzazione che mostrano l’impatto delle maree oceaniche anche su laghi lontani. Il lavoro offre nuove conoscenze per archeologi e storici del clima, ma anche per i climatologi di oggi.

I ricercatori affermano che lo studio fornisce informazioni su come il mondo contemporaneo potrebbe pensare ai diversi modi in cui si esprime il cambiamento climatico. Lo Yucatán, con la sua falda freatica unica, è vulnerabile in modi specifici. Altre regioni avranno le loro vulnerabilità specifiche.

“Ora, vedete come il cambiamento climatico si esprime in posti come la Columbia Britannica [provincia nel Canada sudoccidentale], con questi enormi incendi. E nello Yucatán il cambiamento climatico si esprime attraverso la falda freatica. Se ti trovi in ​​Acadia [una regione del Canada orientale], forse la preoccupazione maggiore è l’erosione costiera, ma nello Yucatán il cambiamento può manifestarsi nell’entroterra“, ha dichiarato lo studioso. “La gente non dovrebbe pensare se il cambiamento climatico sta avendo luogo, ma come si esprime in luoghi diversi“.