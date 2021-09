A poche settimane dal lancio dei nuovi iPhone 13, sembrano emergere sul web interessanti informazioni sulle caratteristiche dei device. Stando a quando riportato dal noto analista Ming-Chi Kuo, Apple introdurrà il supporto per la tecnologia LEO sui nuovi smartphone. Di che si tratta? Niente più problemi di campo, sarà possibile effettuare chiamate ed inviare messaggi sfruttando la connettività satellitare low-earth-orbit (LEO).

Non è la prima volta che si sente parlare di connettività satellitare sugli smartphone Apple. Il fatto che questa volta, però, ci abbia messo la faccia Kuo vuol dire molto. Kuo, infatti, è uno tra gli analisti più affidabili per quanto riguarda il mondo Apple. In passato, ha predetto una marea di caratteristiche dei prodotti di Cupertino prima del loro lancio ufficiale. Ci avrà azzeccato anche per quanto riguarda gli iPhone 13?

iPhone 13: nuovo mondo grazie alla connettività satellitare

Ancora non è certo quale sarà l’utilizzo preciso della nuova tecnologia LEO sugli iPhone 13. Apple la userà solo per la connessione internet o sarà possibile usarla anche per effettuare chiamate e messaggi? Inoltre, il servizio sarà gratuito? L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella secondo la quale Apple renderà gratuito il servizio solo per i suoi diretti prodotti (iMessage, FaceTime). Al momento, però, si tratta solo di supposizioni.

Kuo sostiene che i nuovi iPhone 13 monteranno una versione personalizzata del modem Qualcomm X60. Sarà proprio grazie a questo che sarà possibile sfruttare la nuova tecnologia. L’analista, inoltre, crede che Apple sfrutterà tale tecnologia anche su molti dei suoi futuri prodotti (es. Apple Glasses). Apple presenterà i suoi nuovi smartphone nel corso del mese di settembre. La verità su iPhone 13 è vicina. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com