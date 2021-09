Secondo un funzionario russo, la Stazione Spaziale Internazionale è fortemente a rischio. Negli ultimi anni i problemi a bordo della suddetta sono stati diversi e la tecnologia obsoleta a supportare non aiuta. Queste parole arrivano dopo che proprio i cosmonauti a bordo hanno trovato nuove crepe non stabili ovvero che hanno un rischio enorme di ingrandirsi ulteriormente creando possibili emergenze non risolvibili.

Le parole di Vladimir Solovyov, ingegnere capo della compagnia spaziale e missilistica Energia: “Sono state trovate fessure superficiali in alcuni punti del modulo Zarya. Questo è un male e suggerisce che le fessure inizieranno a diffondersi nel tempo. Ciò significa che letteralmente un giorno dopo che i sistemi sono completamente esauriti, possono iniziare guasti irreparabili.”

Stazione Spaziale Internazionale a rischio

Di fatto non è una novità che la Stazione Spaziale Internazionale si trova in questa situazione definibile tranquillamente tragica. Gli anni di vita potrebbero essere ben pochi, anche meno di quattro a questo punto. Per questo motivi ci sono già diversi progetti per andare a sostituire questo pezzo importantissimo di storia dell’esplorazione spaziale e anche della scienza.

Di fatto la NASA e i suoi alleati non sono gli unici al lavoro per andare a sostituire l’ISS e in realtà non sono gli unici. La Cina ha intenzione di dare vita la propria stazione orbitale mentre la Russia non si capisce bene come voglia muoversi. I russi hanno mandato in orbita la prima stazione in assoluto e poi hanno aiutato a dare vita alla Stazione Spaziale Internazionale. Al prossimo giro potrebbe unirsi ai cinesi piuttosto che ripetere questa esperienza o addirittura provare di nuovo ad andare da soli.

Ph. credit: NASA