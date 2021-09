Dopo il successone degli scorsi mesi, Very Mobile ha voluto nuovamente accontentare gli utenti con il rilancio di Very Flash. La super vantaggiosa offerta dell’operatore virtuale di WindTre è di nuovo disponibile per l’attivazione. Bisogna affrettarsi però, la promo termina tra meno di un mese! Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Very Mobile è uno degli operatori telefonici virtuali più gettonati degli ultimi tempi. Dopo aver lanciato una succosa promozione per il periodo estivo, continua a far parlare di sé grazie al ritorno di Very Flash. Minuti, messaggi e 200 GB a meno di 10 euro? Sì, ma solo per specifici clienti!

Very Mobile: i contenuti di Very Flash

Come si può intuire dal nome, Very Flash è una tariffa che viene proposta per un periodo di tempo limitato. Ciò, ovviamente, è dovuto alla super convenienza dell’offerta. Very Flash, infatti, comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 200 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 7,99 euro! Non sono previsti vincoli contrattuali di nessun tipo. Sono inclusi nel prezzo, inoltre, i servizi “Ti ho cercato”, “RingMe” e hotspot personale.

Very Flash è rivolta a tutti i clienti che decidono di attivare una nuova SIM Very Mobile con portabilità da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO. Grazie ad un’ulteriore promozione, il costo della SIM e dell’attivazione della tariffa sono anch’essi completamente gratuiti. L’attivazione può essere effettuata sia online che nei negozi sparsi sul territorio italiano. Salvo proroghe, il termine ultimo per usufruire della promo è il 20 settembre 2021. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: VeryMobile.it