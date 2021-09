Mentre un’altra estate nel segno della pandemia di Covid-19 sta per finire, continuano le misure precauzionali per prevenire il contagio da coronavirus tra i pochi superstiti rimasti ancora sulle spiagge. Dopo un’estate tra chiusure di stabilimenti, restrizioni e contingentamenti.

La seconda estate col coronavirus

Dopo il ferragosto blindato a causa del coronavirus in molte regioni, in cui sono stati proibiti l’accesso alle spiagge libere, i falò o la permanenza in spiaggia nelle ore serali o notturne, anche quest’ultimo sprazzo di estate prima del rientro a scuola o a lavoro, continua nel segno della pandemia

In Toscana e nel Lazio il vaccino arriva sulle spiagge e nei luoghi della movida, per spingere la campagna vaccinale anche tra i giovani e giovanissimi. Così in molti luoghi di villeggiatura e sulle spiagge, sono giunti i furgoncini mobili delle Asl per la vaccinazione senza prenotazione.

L’estate finisce con un drone che misura la temperatura

Ma mentre in alcuni luoghi ci si vaccina, da altre parti la movida continua indisturbata come se in questi ultimi due anni non fosse successo assolutamente nulla. A Ostia infatti dopo l’ennesimo controllo delle forze dell’ordine è stato chiuso il terzo locale, mentre un altro a Fiumicino è stato multato.

Sarà forse anche questo uno dei motivi che ha spinto la Asl Roma 3 ad assoldare un drone per misurare la temperatura ai bagnanti in spiaggia. L’iniziativa si svolgerà tra il chiosco del Coconait e lo stabilimento Plinius. Il primo volo del drone avrà luogo proprio domani ed in tutto durerà 5 ore. che L’Asl Roma 3 ha deciso di utilizzare questa nuova tecnologia per aiutare le imprese balneari a trascorrere la fine dell’estate in sicurezza, sia per i clienti che per il personale dei locali.

Il primo volo di ricognizione è dunque stato fissato dall’azienda ospedaliera proprio per questo primo fine settimana di settembre. Il drone perlustrerà il litorale di Ostia dalle 11 alle 16 di domani, domenica 5 settembre, a caccia di febbricitanti. Si sposterà a un’altezza non inferiore a 25 metri slm e ad una distanza non inferiore ai 30 metri dalle persone. Il drone sarà in grado di controllare automaticamente la temperatura corporea dei bagnanti sulla spiaggia del litorale romano.

Foto di Pexels da Pixabay