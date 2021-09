Google è in pieno fermento in questi giorni. Infatti, sta lanciando oggi una nuova versione del suo browser Chrome Beta che introduce alcune modifiche abbastanza notevoli alla sua interfaccia utente e al suo design. Il browser introdurrà una pagina Nuova scheda aggiornata, che ora includerà schede che indirizzano alle attività di ricerca Web precedenti, anziché solo un elenco di collegamenti ai siti Web preferiti. Altre modifiche mirano a semplificare la navigazione nei risultati di ricerca e ad evidenziare e condividere citazioni dal Web.

L’idea alla base di questa modifica del design è di riportare l’utente rapidamente alle attività web passate senza la necessità di rovistare nella cronologia di navigazione per ricordare quali siti si stava utilizzando per cose come ricette o acquisti. Ciò può anche aiutare a tornare rapidamente all’elenco di documenti recenti in Google Drive, in una pratica promozione incrociata per i servizi Google.

Google è giustamente preoccupato per il crescente business pubblicitario di Amazon, che è una parte importante della categoria “Altro” del rivenditore che è cresciuta dell’87% anno su anno. Ora, sta sfruttando i New Tab di Chrome per elevare l’attività di acquisto nella speranza di spingere gli utenti a completare le loro transazioni.

Un altro cambiamento mira a rendere più semplice la ricerca sul web. Google afferma che spesso gli utenti che cercano qualcosa sulla sua piattaforma navigano su più pagine Web per trovare la risposta. La nuova versione di Chrome sperimenterà un modo diverso di connettere gli utenti ai loro risultati di ricerca aggiungendo una riga sotto la barra degli indirizzi su Chrome per Android che mostrerà il resto dei risultati in modo da poter navigare verso altre pagine web senza dover premere il pulsante indietro.