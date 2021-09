Tempo di tornare a scuola, o di ricominciare il lavoro, per milioni di consumatori, Huawei ha deciso di allietare il rientro con il lancio di una promozione molto apprezzata sul proprio store ufficiale.

Settembre, lo afferma la stessa azienda, è il mese perfetto per ricominciare, perché allora non rinnovare la gamma tecnologica in ufficio, a casa o a scuola? in vostro aiuto accorre direttamente Huawei, con riduzioni importanti sulla nuova MateBook Series.

Fino al 12 setttembre sarà possibile lo Huawei MateBook 14, il computer con processore AMD Ryzen 7 4800H, a soli 1049 euro, nella versione 8/512GB, con incluso anche il diffusore audio Huawei Sound, e prezzi a salire con il crescere della RAM e della memoria interna.

Huawei: tante offerte attendono gli utenti

Imperdibile è anche il nuovissimo Huawei MateBook D15, il notebook con schermo FullView da 15.6 pollici, ed un bellissimo corpo sottile in metallo, in vendita a partire da 849 euro, nella sua variante 8/512GB.

Dopo aver scelto il nuovo computer portatile, il consiglio è di abbinare un accessorio, il quale potrebbe essere individuato nelle Huawei FreeBuds 4, in vendita a 109 euro al posto di 159 euro, ma solo fino al 7 settembre. Senza dimenticarsi del recente Huawei Watch 3 Pro, il primo wearable con Harmony OS, disponibile a soli 449 euro, con incluso un secondo cinturino gratis.

Le ultime due proposte da non trascurare riguardano Huawei MatePad Pro 12.6, il tablet top di gamma dell’azienda, disponibile nella variante 8/256GB a 699 euro, con inclusi svariati omaggi: M-Pencil 2, cover protettiva Leather Case e Huawei FreeBuds 3. Per non parlare infine dello Huawei MateView GT, il prodotto più recente con display curvo, con soundbar integrata, in vendita a soli 449 euro, che porta con sé anche riduzioni accessorie: aggiungendo 50 euro si potrà ottenere la Huawei Sound, oppure con soli 19 euro si accederà alla tastiera ultra-slim wired ufficiale.

Tutte le offerte, e molto altro ancora, può essere visionato sullo Huawei Store (raggiungibile tramite questo link); la scadenza delle offerte è variabile, tra 7/15 e 30 settembre, controllate attentamente i prodotti di vostro interesse.