Uno studio di AstraZeneca rivela che nessuno dei 5.197 partecipanti che hanno ricevuto il farmaco ha contratto una forma grave di Covid-19. Il produttore farmaceutico britannico ha annunciato, quindi, che il trattamento sperimentale che sta sviluppando per la prevenzione del Covid-19 riduce del 77% il rischio di sviluppare una forma sintomatica della malattia nei pazienti fragili.

In precedenti studi, il nuovo trattamento anticorpale non si è dimostrato efficace nelle persone esposte al virus, ma risultati più recenti mostrano che, somministrando il farmaco prima del contatto con il virus, i risultati sono incoraggianti. In una nota, AstraZeneca spiega che, in questi casi, il rischio di sviluppare una forma sintomatica della malattia causata da SARS-CoV-2 è ridotto del 77%, senza registrare casi gravi o decessi.

Lo studio

I risultati provengono già dalla fase 3 degli studi clinici, volti a valutare la sicurezza e l’efficacia del trattamento, che sono in corso in Spagna, Francia, Belgio, Regno Unito e Stati Uniti e hanno coinvolto 5.197 partecipanti, il 75% dei chi aveva comorbilità.

“Con questi formidabili risultati, AZD7442 (nome in codice del trattamento) potrebbe essere uno strumento importante nel nostro arsenale per aiutare le persone che potrebbero beneficiare di più di un vaccino a riconquistare una vita normale“, ha affermato un leader e professore della sperimentazione negli Stati Uniti, Myron Levin.

Nello stesso senso, AstraZeneca sottolinea l’importanza del trattamento, che viene somministrato per via intramuscolare come protezione complementare ai vaccini. AstraZeneca aggiunge inoltre che invierà un dossier alle autorità sanitarie, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’uso in emergenza o la convalida a determinate condizioni di trattamento, il cui sviluppo è finanziato dal governo degli Stati Uniti.