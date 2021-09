Il Triangolo delle Bermuda e forse uno dei luoghi sulla terra che più di tutti causa soggezione nelle persone. I misteri legati a questa particolare porzione di Oceano Atlantico sono molti, ma di recente sembra che ne sia stato risolto uno vecchio 76 anni. Si parla della scomparsa di cinque aerosiluranti della marina degli Stati Uniti, sparizione avvenuta tutta in una volta.

Il mistero non finisce qui visto che subito dopo era partito un altro aereo, un idrovolante, il cui scopo era cercare i membri dell’equipaggio di quei cinque aerei e per capire cosa era successo. Niente da fare, scomparso anche quest’ultimo portando il totale delle persone scomparse a 27. Di recente questi relitti sono stati trovati e il tutto verrà mostrato in un documentario di History Channel.

Triangolo delle Bermuda: risolto uno dei tanti misteri

Nella suddetta zona di mare dell’Oceano Atlantico negli anni sono scomparse centinaia di aerei e navi e questo ha di fatto aiutato la nascita di un velo di mistero e leggenda difficilmente penetrabile. Di fatto la possibilità di trovare qualcosa è molto remota, ma l’esploratore subacqueo Mike Barnette è riuscito nell’impresa di trovare le prove della scomparsa del Volo 19, così chiamato l’esercitazione dei sopracitati cinque aerei della marina militare.

I dettagli su quello che hanno scoperto non sono ancora disponibili, ma uno dei motivi dietro al fatto che ci hanno messo tutto questo tempo a raggiungere tale risultato è il fatto che propria la marina statunitense aveva classificato le informazioni in merito in modo erroneo, volenti o nolenti difficile dirlo.