La migliore tariffa Iliad è ora disponibile per tutti. Ebbene sì, la amata Giga 120 può essere finalmente attivata anche dai già clienti dell’operatore. In questo modo, davvero chiunque potrà sfruttare i vantaggi della tariffa. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

É la prima volta che Iliad decide di fare una cosa del genere. Giga 120 diventa a tutti gli effetti la prima tariffa dell’operatore telefonico francese ad essere attivabile anche dai già clienti. Niente più lamentele da coloro che si lamentavano dell’impossibilità di cambiare offerta. Scopriamo insieme come fare per passare gratuitamente alla tariffa vantaggiosa!

Iliad Giga 120: il 5G e tanto altro ad un prezzo mini

Giga 120 è la promo di punta dell’operatore francese. Lanciata inizialmente per un periodo limitato, è ora disponibile a tempo indeterminato. La tariffa offre minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 120 GB di traffico dati in 5G. Il prezzo mensile da sostenere è di soli 9,99 euro. Non sono previsti vincoli contrattuali. Sono inclusi nel costo anche tutti i servizi essenziali come segreteria telefonica, hotspot personale, “Mi richiami”, ecc.

La tariffa è attivabile da tutti, nuovi clienti e già clienti. I nuovi clienti possono attivare la promo online o presso un qualsiasi punto vendita Iliad. É previsto un costo della SIM pari a 9,99 euro una tantum. I già clienti, invece, possono cambiare la propria tariffa semplicemente accedendo alla propria area personale all’interno del sito ufficiale Iliad. Basta entrare nella sezione “La mia offerta” e scegliere l’opzione “Cambio offerta” per poter selezionare la nuova tariffa. Giga 120 risulta essere l’unica promo sottoscrivibile dai già clienti Iliad. Il cambio offerta è gratuito e entra in vigore al rinnovo mensile della precedente tariffa. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Iliad.it