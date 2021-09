La nostra società, cultura e mondo sono in costante processo di evoluzione. Mentre la scienza e la tecnologia avanzano e sbloccano nuove conoscenze, l’umanità muta per adattarsi a nuovi comfort e realtà. Una corrente di pensiero indica che tutti questi cambiamenti finiranno per portarci a godere dei vantaggi di qualcosa noto come “transumanesimo”.

Secondo questi approcci, il movimento culturale guidato dall’unione tra tecnologia e uomo ci porterà prima o poi a trascendere le barriere del “naturale”. Un dettaglio che potrebbe portare l’umanità a un altro punto evolutivo in cui il cambiamento non è guidato dalla nostra biologia, ma dalla nostra mente.

Oggi ci sono infiniti dibattiti sul transumanesimo, sui benefici che promette e sui nuovi problemi che potrebbe causare. Per capire un po’ di più su tutta questa situazione, vediamo cosa implica un concetto del genere, quali sono le promesse che fa e quali paure suscita tra i suoi detrattori.

Che cos’è il transumanesimo?

Dagli anni ’50, il concetto di transumanesimo ha perseguitato la nostra società. In effetti, è stabilito che sia nato specificamente nel 1957, dopo che il biologo, scrittore e umanista evoluzionista Julian Sorell Huxley scrisse un articolo in cui introdusse per la prima volta il termine.

Da allora, sia il termine che il movimento culturale, intellettuale e scientifico che rappresenta si sono evoluti. Verso la metà del XX secolo, sembrava presentare un’idea di un futuro lontano troppo fortemente influenzato dalla fantascienza. Ora, all’inizio del XIX secolo, ci presenta una realtà che potremmo iniziare a vivere prima piuttosto che dopo.

Inizialmente, il transumanesimo rappresenta una corrente di pensiero che vede il concetto di “naturale” come qualcosa di problematico. In tal senso, afferma che il dovere morale dell’umanità è quello di utilizzare il proprio intelletto e gli strumenti di cui dispone (come la tecnologia) per migliorare le capacità fisiche e cognitive della specie.

In questo modo, le nostre nuove conoscenze, abilità e strumenti verrebbero applicati per eliminare aspetti indesiderati e non necessari della condizione umana. A titolo di esempio, quindi, si parla della possibilità di ridurre la povertà, le malattie, le disabilità e la malnutrizione nel mondo.

Ma, in generale, il transumanesimo offre come tre principali vantaggi affrontare e migliorare la longevità, l’intelligenza e il benessere umano. Tutto questo attraverso lo sviluppo di metodi per evitare l’invecchiamento, le malattie e il dolore. Allo stesso tempo, si cercherebbe l’ottenimento costante di piacere o soddisfazione e l’aumento dell’intelligenza attraverso ausili come medicine, nuovi gadget tecnologici e altri.

Controversie e prospettive contrastanti

Sebbene, in sostanza, sembri che il transumanesimo cerchi solo di aumentare i vantaggi che l’umanità può ottenere attraverso la tecnologia, non tutte le persone sono entusiaste dell’idea. In effetti, anche adesso c’è un eterno dibattito su cosa rappresenti realmente la “fusione” dell’uomo con le macchine e su come ciò potrebbe influenzarci in futuro.

Una tale famigerata differenza di prospettive dipende dalla lente con cui si vede l’arrivo del transumanesimo.

Corpo e mente saranno a un livello completamente nuovo

Per cominciare, non si può non nominare i cambiamenti che sia il nostro corpo sia la nostra mente potrebbero avere nel medio termine. Da un lato, tutte le nostre capacità fisiche potrebbero essere migliorate attraverso la tecnologia. Ciò implicherà non solo l’uso di impianti, protesi e gadget per colmare le lacune, ma per aumentare le nostre competenze. In questo modo entreranno nella nostra vita elementi come lenti a contatto che ci permettono di scattare fotografie, traduttori impiantati nell’orecchio per comprendere qualsiasi lingua e persino esosuit per migliorare tutte le nostre capacità fisiche.

Come se ciò non bastasse, l’uso dell’editing genetico in futuro potrebbe tradursi in nuove generazioni di esseri umani migliorati. Cioè con meno possibilità di sviluppare malattie congenite e con una salute migliore in generale. D’altra parte, potremmo finalmente vivere una realtà in cui ci muoviamo alla velocità dei nostri pensieri. Con qualsiasi altro mezzo, scritto o parlato, possiamo comunicare solo alla velocità consentita dalla nostra bocca o dalle nostre mani.

Cambierà il modo in cui vediamo e interagiamo con il mondo

Un altro dei vantaggi che deriveranno dal transumanesimo sarà un modo migliore di interagire con il nostro ambiente. Da un lato, verranno sviluppate più strategie di “gamification” atte a trasformare processi possibilmente noiosi in esperienze divertenti e anche divertenti che offrano una sorta di gratificazione a chi li esegue, come quando giochiamo a un gioco che ci piace.

D’altra parte, con la proliferazione di tecnologie come la realtà virtuale e la realtà aumentata, il nostro modo di vedere il mondo potrebbe cambiare. Strumenti di questo tipo potrebbero essere utilizzati per renderci più empatici, e per comprendere più facilmente le complicate situazioni delle persone a rischio nel mondo, dal momento che la realtà virtuale potrebbe “portarci” lì per vivere tutto quasi nella nostra stessa carne.

In aggiunta a tutto il resto, troveremo anche un nuovo livello di personalizzazione. In esso, non solo le nostre opinioni o comportamenti sul web contano, ma potrebbero anche essere prese in considerazione le nostre risposte emotive. In questo modo, gli algoritmi potrebbero imparare come mai prima d’ora cosa ci piace e cosa no, per essere in grado di adattarsi a seconda dei casi.