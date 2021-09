Nonostante gli iPhone 13 non siano ancora stati presentati ufficialmente, già si inizia a parlare di ciò che verrà dopo. In queste ore, il noto leaker Jon Prosser ha lanciato una vera bomba per tutti i fan della mela morsicata. L’uomo, infatti, ha svelato in anteprima quello che dovrebbe essere il design degli smartphone Apple del prossimo anno! Ebbene sì, non è uno scherzo, parliamo proprio di iPhone 14.

Fino a poche ore fa potevamo dire di saper quasi tutto su iPhone 13 e davvero niente su iPhone 14. Grazie al nuovo report di Jon Prosser, tutto cambia. Possiamo finalmente affermare di avere un’idea ben precisa di come sarà lo smartphone che Apple lancerà il prossimo anno. Andiamo a scoprirlo insieme.

iPhone 14: ritorno al design perfetto

Non c’è bisogno di aspettare dei mesi per scoprire il design dei prossimi iPhone 14! Poche ore fa, il leaker Jon Prosser ha pubblicato una serie di render di alta qualità che riprendono nel dettaglio quello che sarà il design dello smartphone Apple top di gamma del prossimo anno, iPhone 14 Pro Max. Il dispositivo tornerà alle origini proponendo un aspetto simile a quello di iPhone 4. Il bump della fotocamera posteriore scomparirà totalmente per lasciare spazio ad una configurazione “a filo”. A causa di ciò, lo smartphone sarà più spesso dell’attuale generazione, ma ne gioveranno batteria e altre componenti interne. Apple metterà fuori gioco la cornice in acciaio per lasciare spazio ad una più resistente cornice in titanio. Per quanto riguardala parte frontale, invece, scomparirà finalmente il notch. Questo, sarà sostituito da un piccolo foro frontale per la fotocamera. Tutti i sensori del Face ID saranno posizionati sotto il display!

Ovviamente, non sono trapelate ancora informazioni precise in merito alle caratteristiche tecniche dei dispositivi. Per quelle, bisognerà aspettare ancora qualche mese. Ciò che Prosser ha confermato, però, è che il design della variante Pro Max non subirà variazioni nel tempo e rimarrà fedele a quello dei render (colorazioni e piccoli dettagli a parte). Ricordiamo che sono previsti 4 modelli di iPhone 14 per il 2022, 2 base da 6.1 e 6.7 pollici e 2 Pro delle medesime dimensioni. Al momento, non ci è dato sapere se anche le varianti “standard” avranno il suddetto design. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: frontpagetech.com