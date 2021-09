Sempre più al top, Amazon ha appena lanciato le sue nuove promozioni giornaliere. Tra le proposte, ovviamente, non mancano i prodotti tecnologici. Qualche gadget che volevate acquistare da tempo? Questo potrebbe essere il momento adatto per portarselo a casa. Scopriamo insieme gli sconti.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più vantaggiose e una marea di codici sconto esclusivi.

Le promo che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare delle riduzioni il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: offerte del giorno a cui è impossibile rinunciare

Samsung galaxy A72 , smartphone con display Infinity-O FHD+ da 6.7 pollici, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128 GB espandibile, ricarica ultra rapida, sistema multicamera, versione italiana. Colorazione nera in promozione a soli 417,60 euro , invece di 499,90 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Infinity-O FHD+ da 6.7 pollici, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 128 GB espandibile, ricarica ultra rapida, sistema multicamera, versione italiana. Colorazione nera in promozione a soli , invece di 499,90 euro. – Dywill Power bank 25W PD3.0+QC4.0, 26800mAh, ricarica rapida, display LCD, 3 uscite, 2 ingressi, compatibilità universale, sistema di protezione elevato, portatile. In promozione a soli 25,45 euro , invece di 29,95 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

25W PD3.0+QC4.0, 26800mAh, ricarica rapida, display LCD, 3 uscite, 2 ingressi, compatibilità universale, sistema di protezione elevato, portatile. In promozione a soli , invece di 29,95 euro. – Motast smartwatch con display touch da 1,69 pollici, conta passi, cardiofrequenzimetro, cronometro, impermeabile con certificazione IP68, monitoraggio dell’attività fisica, ampia compatibilità. Colorazione nera in promozione a soli 32,49 euro (selezionando il coupon nella pagina del prodotto). – LINK PER L’ACQUISTO

con display touch da 1,69 pollici, conta passi, cardiofrequenzimetro, cronometro, impermeabile con certificazione IP68, monitoraggio dell’attività fisica, ampia compatibilità. Colorazione nera in promozione a soli (selezionando il coupon nella pagina del prodotto). – Apple iPad Air 2020, tablet con display LCD da 10.9 pollici, performante chip A14 Bionic, connettività Wi-Fi, memoria interna da 64 GB, fotocamera posteriore da 12 MPX, fotocamera anteriore da 7 MPX, sistema di riconoscimento delle impronte digitali “Touch ID” integrato nel tasto di accensione, sistema operativo iPadOS. Colorazione argento in promozione a soli 569,00 euro, invece di 669,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Apple.com