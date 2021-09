I disastri nucleari avvenuti in Giappone nel 2011 hanno rilasciato più radiazioni nell’atmosfera di qualsiasi altra perdita nella storia, l’unica eccezione è stata Chernobyl nel 1986. Da allora, i dintorni di Fukushima sono stati evacuati e gradualmente riabitati. Nel frattempo gli studi con i serpenti radioattivi hanno aiutato a comprendere meglio la distribuzione a lungo termine degli inquinanti rilasciati dal disastro.

La ricerca ha preso in esame gli iconici rettili e li collegava alle fusioni nella centrale nucleare di Fukushima Dai-Ichi è stata pubblicata su Ichthyology & Herpeology. Il team di scienziati ha studiato quanto fossero radioattivi i serpenti a seconda di dove sono stati trovati a Fukushima. Dopo aver effettuato le misurazioni nel 2018, entro il 2021 sono finalmente riusciti a pubblicare lo studio con le loro osservazioni più importanti.

Perché i serpenti sono stati usati per misurare le radiazioni a Fukushima?

Da quando si è verificato il disastro, almeno 150.000 persone hanno dovuto evacuare come misura preventiva. Ora una buona parte di loro è tornata, ma i quasi 400 km 2 intorno a Fukushima Dai-Ichi sono ancora considerati una zona ad alto rischio. Per indagare su quanto la realtà sia vicina a quella concezione, il team ha posizionato dei “tracker” sui serpenti che hanno creato la vita nell’area disabitata di Fukushima.

In particolare si pensava di misurare i livelli di radiazione attraverso i serpenti per la loro abbondanza e diffusione sul territorio. Questi rettili possono essere sia predatori che prede, il che li rende estremamente importanti per innumerevoli ecosistemi. Di conseguenza, possono offrire molte informazioni generali sullo stato degli habitat in cui si trovano. Nello specifico, gli scienziati hanno lavorato con centinaia di rettili che erano per lo più cosiddetti serpenti di ratto. Grazie ai tracker e ai dosimetri fissati su di essi, è stato possibile determinare sia la loro posizione che i livelli ambientali di radiocesio 134 e 137.

In generale, la maggior parte dei serpenti radioattivi utilizzati per la ricerca viveva in un raggio di 24 km intorno all’impianto di Fukushima Dai-ichi. Grazie ai loro movimenti, gli scienziati sono riusciti a misurare i livelli di radiazione trovati sia nel terreno che negli alberi della zona.

Inizialmente, hanno scoperto che i livelli di radiazioni registrati nell’area erano molto inferiori a quelli ottenuti al momento del disastro. Ciò è dovuto ai processi naturali di decomposizione degli inquinanti. Hanno anche osservato che nelle diverse aree circostanti l’impianto i livelli di radioattività non erano gli stessi. Di conseguenza, hanno capito che, al momento del trio di disastri verificatisi nel 2011, i composti radioattivi non erano distribuiti uniformemente nell’ambiente.

Questo perché lo studio è stato fatto solo per misurare quanto fossero radioattive le aree vicino a Fukushima e non quale effetto avesse la radiazione sui serpenti. Di conseguenza, sappiamo che i rettili sono esposti agli inquinanti, ma non come li influenzano. Il modo in cui la radioattività colpisce i mammiferi è stato studiato in passato, ma non è mai stato fatto con rettili come i serpenti. Quindi, i ricercatori lo vedono come un compito per il futuro.