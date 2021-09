Negli ultimi decenni il diffondersi del forno a microonde ha modificato molto le abitudini delle persone che hanno deciso di utilizzarlo per risparmiare tempo nel cuocere i propri cibi. La cottura del cibo a microonde è legata all’effetto riscaldante attraverso l’interazione con la materia dei campi elettromagnetici nello spettro delle microonde. Riscaldare i cibi può portare allo svantaggio di una distribuzione non omogenea di calore.

Questo è ciò che suggerisce anche TikTok, dove un video è diventato virale nella piattaforma, mostrando tre life hack su come sia meglio cuocere i nostri cibi in modo più omogeneo. Secondo Isabella Avila, creatrice del video e laureata in STEM, chi cucina con questo elettrodomestico può trarre vantaggio nel posizionare il cibo non al centro, ma sul bordo per una giusta cottura.

Microonde, consigli su come utilizzarlo al meglio per la cottura dei cibi

Prendiamo per esempio quando riscaldiamo il cibo, ma alcune parti sono cotte mentre altre ancora congelate. Ciò avviene perché non dovremmo mettere il cibo da cuocere al centro dell’elettrodomestico. Dovremmo posizionarlo sul bordo in modo da poter girare e cuocersi uniformemente. La clip di 26 secondi sulla piattaforma è stato visto da più di 6,5 milioni di persone.

Il secondo consiglio datoci da questo video è come riscaldare due pasti contemporaneamente e in modo uniforme. Avila consiglia di posizionare un primo piatto sopra una tazza in modo da distribuire l’altezza e di mettere il secondo piatto sull’altro lato del microonde. L’ultimo consiglio, ma non meno importante è quello di inserire una tazza di acqua all’interno del microonde se prepariamo pizza e pasta, prevenendo la perdita di umidità.

Oltre a mantenere il cibo idratato l’acqua all’interno può aiutare a rendere il cibo meno gommoso. Il video di TikTok, pubblicato il 12 agosto, ha collezionato più di 906.100 Mi piace e 4.450 commenti. È stato anche condiviso più di 21.100 volte. Ciò deve farci riflettere sul modo in cui utilizziamo il microonde e correggere le nostre abitudini per non incappare a gravi problemi di salute.

