La scuola è ormai iniziata, l’estate sta finendo e le vacanze sono giunte al termine. Si ritorna dunque alla routine di tutti i giorni, sempre di corsa, ritmi frenetici, non si ha mai tempo per una piccola pausa o un po’ di sano riposo. Tuttavia con un po’ di furbizia ci si riesce sempre a ritagliare del tempo libero, magari anche cinque minuti sull’autobus, al bagno o in pausa pranzo.

Ed è proprio in quei momenti che c’è il bisogno di evadere e anche quei pochi minuti possono tornare preziosi. Allora perché non sfruttarli con un veloce gioco sul proprio smartphone? Ecco deciso quindi di selezionare cinque giochi su iOS e Android, estrapolati dal marasma delle novità del momento. Si tratta di giochi semplici per lo più gratuiti che non vi impegneranno in lunghe sessioni di gioco e quindi perfetti per delle pause veloci. Bando alle ciance diamo uno sguardo a questi giochi.

Blon – Demo Gratuita (iOS e Android)

Titolo semplice e rilassante, ma dall’alto livello di sfida, Blon ci mette nei panni di uno slime, una di quelle creature melmose che si vedono spesso nei giochi di ruolo fantasy. Il gioco ci chiede semplicemente di saltare pigiando sul lato sinistro dello schermo e sparare ai nemici sul lato destro. Niente di più facile.

In Blon i giocatori seguono una spietata corsa con l’interno di fermare il fratello malvagio dell’eroe protagonista. Lo slime si muoverà automaticamente e spetterà a noi aiutarlo ad evitare i vari ostacoli in una serie di mondi colorati e sempre dinamici. Alle volte comparirà anche qualche boss da sconfiggere spezzando un po’ il gameplay. Raccogliendo foglie nei livelli sarà poi possibile potenziale il nostro personaggio (ce ne sono diversi da sbloccare), attivare bonus e persino equipaggiare armi e armature.

Blon è gratuito e non presenta pubblicità, ma per sbloccare l’intero gioco è necessario pagare poco meno di 5 €. Non si tratta di una cifra esorbitante e siamo sicuri che nonostante la semplicità saprà tenervi impegnati a lungo.

Beatstar – Gratuito (iOS e Android)

Da paesaggi fantasy e creature melmose passiamo ora a qualcosa di diverso, come ad esempio un gioco musicale. Beatstar è il titolo perfetto per chi ama la musica moderna e anche quella del passato, il tutto senza sborsare un centesimo. Come in molti giochi simili, si dovrà premere dei grossi tasti che scendono in verticale a tempo di musica. Le canzoni sono davvero tante e ce n’è per tutti i gusti, dal rock alla dance, dal pop all’elettronica. Sono presenti anche artisti di un certo calibro come Billie Eilish, Gorillaz, Backstreet Boys, Psy, Lady Gaga, Fatboy Slim, Black Eyed Peas e molti altri.

Le canzoni potranno essere sbloccate semplicemente giocando, man mano potremo aprire dei forzieri che ci daranno delle canzoni casuali oppure si sbloccheranno salendo di livello. Il divertimento è quindi assicurato ed è probabilmente uno dei migliori giochi musicali gratuiti in circolazione.

EmotiBalls – Gratuito (iOS)

EmotiBalls è un simpatico giochino sviluppato da una sola persona, MMXIX. Si tratta di una interessante variante dei classici puzzle game ad abbinamento sullo stile di Candy Crush per intenderci. Tuttavia qui abbineremo tre Emoji dello stesso colore spostandoli in qualsiasi direzione mentre sentiremo la tensione di una sega circolare posta proprio sopra il livello. Detto in breve se non ci sbrigheremo e le sfere arriveranno in cima, le nostre faccine colorate verranno frullate e sarà game over.

Il gioco è davvero facile da apprendere e necessita di un solo tocco, inoltre le partite sono molto veloci, poi certo dipende anche dalla bravura del giocatore. Sono presenti anche diversi power-up e vari livelli che potremo sbloccare con la moneta di gioco. Questa può essere acquistata anche con denaro reale oppure guadagnato giocando. Ogni livello vanterà una musica diversa e conformazioni diversi che aumenteranno il senso di sfida.

Zen Pinball Party – Abbonamento Apple Arcade (iOS)

Se preferite qualcosa di più rilassante e più vecchia scuola, Zen Pinball Party fa sicuramente al caso vostro. Si tratta di una delle migliori simulazioni dei classici flipper da bar, ora approdato in versione mobile per gli abbonati Apple Arcade, il servizio a pagamento di Apple che include centinaia di titoli.

Il gioco presenta una serie di flipper, alcuni originali altri su licenza come quelli della DreamWorks o le repliche dei vecchi flipper della Williams. Quindi si passa al coloratissimo mondo di My Little Pony al ben più avventuroso Dragon Trainer, passando a invasioni aliene, combattimenti con mostri mitologici, folli parchi divertimenti e corse clandestine. Insomma c’è davvero di tutto e i flipper verranno aggiunti costantemente senza nessun costo aggiuntivo.

Nel gioco si terrà in mano lo smartphone in verticale e premendo lo schermo sui lati potremo colpire la pallina. Il gioco è sicuramente migliore con schermi più grandi, ma è giocabilissimo anche con smartphone di dimensioni ridotte. Pinball Party ci permetterà di giocare in solitaria, ma potremo sfidare amici e parenti online al punteggio più alto o persino partecipare a veri e propri tornei. Insomma si tratta di un bel tuffo nel passato, soprattutto per gli amanti del flipper.

Pets No More – 0,99 € (iOS e Android)

Cosa otteniamo se fondiamo insieme l’Air Hockey con il Pong? Ma è semplice: Pets No More. Il gioco riprende effettivamente le stesse meccaniche frenetiche del Pong con l’obiettivo di colpire il dischetto e spingerlo nella porta avversaria. Il twist in questo caso è la presenza di animali zombie. Il gioco si svolge infatti su un’isola che presenta ambienti molto variegati e vede i vari sfidanti contendersi il titolo di Undead Champion (letteralmente Campione dei Non Morti).

Tra i personaggi abbiamo un cane con un buco in testa, un piccione con il collo rotto, un pesce marcio vivente e altro ancora. Questo tocco macabro fortunatamente è spezzato dalla grafica cartoon molto piacevole e irriverente. Ogni animaletto inoltre è dotato di un attacco speciale che si carica col tempo.

Per quanto riguarda i controlli, diciamo che il touch non è molto responsivo e per un gameplay così frenetico non è sicuramente l’approccio migliore, per questo se ne avete uno consigliamo di usare un controller per godervi al meglio l’esperienza. Pets No More è disponibile al prezzo di un caffè, ma il suo ritmo veloce e spensierato lo rende perfettamente adatto a partite veloci.

Ph. Credit: Steam