Apple ha appena presentato due nuovi modelli di iPad. Il primo è il modello entry-level che migliaia di utenti stavano aspettando da mesi. Il secondo, invece, è una vera e propria sorpresa per chiunque. Parliamo, infatti, di un iPad mini completamente ridisegnato. Scopriamo tutti i dettagli sui nuovi device.

iPad è da sempre il compagno di milioni di utenti. Adattabile alle esigenze più disparate, aiuta chiunque ad ottenere il meglio. I nuovi modelli presentati oggi da Apple insieme agli iPhone 13 sono un grosso salto in avanti rispetto al passato. Ecco caratteristiche e prezzo.

Apple: i nuovi iPad sono mozzafiato

Il nuovo iPad di nona generazione è l’ottimo alleato di coloro che vogliono performance elevate senza dover spendere troppo. Il design del dispositivo rimane invariato rispetto alla generazione precedente, quindi, display Retina da 10.2 pollici, grosse cornici e porta Lightning. Le caratteristiche interne sono quelle che rendono tutti più interessante. Il nuovo iPad supporta il performante chip A13 Bionic che garantisce prestazioni mozzafiato. Sia la CPU che la GPU sono il 20% più veloci rispetto alla generazione precedente. Compatibile con la Pencil di prima generazione è ottimo anche per coloro che vogliono disegnare e creare piccoli progetti grafici. La fotocamera frontale è stata sensibilmente migliorata, ora è da 12 MPX e presenta la funzione di inquadratura automatica. La memoria base è stata raddoppiata, passando da 32 GB a 64 GB. Nonostante la potenza superiore, iPad di nona generazione continua a garantire una durata della batteria che copre tutto il giorno!

iPad mini di nuova generazione è completamente differente rispetto al passato, dal design simile ai nuovi iPad Air e iPad Pro di ultima generazione, è una piccola macchina da guerra. Il nuovo design ha permesso ad Apple di donare al tablet un nuovo display Liquid Retina da 8.3 pollici. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo il supporto per la connettività 5G e la super funzionale Pencil di seconda generazione. Il dispositivo monta una nuova fotocamera posteriore da 12 MPX con flash True Tone. Novità richiesta, inoltre, la sostituzione della porta Lightning con la porta USB-C. Come l’iPad Air di ultima generazione, infine, anche questo modello ha il Touch ID integrato all’interno del tasto di accensione!

Apple iPad: quando escono i modelli di nuova generazione?

Sia gli iPad di nona generazione che i nuovi iPad mini possono essere ordinati già a partire da oggi. Entrambi i modelli sono disponibili in diversi tagli di memoria e diverse colorazioni. Il debutto nei negozi è fissato per la prossima settimana, precisamente venerdì 24 settembre. iPad parte un prezzo base di 389 euro per la versione 64 GB Wi-Fi. iPad mini, invece, parte da 559 euro per la medesima versione. Per ulteriori informazioni in merito ai prodotti, vi rimandiamo al sito ufficiale Apple.