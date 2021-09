Dopo mesi di attesa sono finalmente qui, Apple ha appena tolto i veli sui nuovi iPhone 13 (e iPad di nuova generazione). Anche quest’anno, la casa ha optato per il lancio di ben 4 differenti varianti: due base e due Pro. L’estetica riprende i modelli dello scorso anno. Le caratteristiche tecniche, però, portano il tutto su un altro livello. Ecco tutti i dettagli.

Per il 2021 Apple ha deciso di suddividere nuovamente la sua gamma di smartphone in due categorie ben distinte: quella “standard” e quella per utenti “professionali”. Tutti i modelli garantiscono performance di alto livello. Le varianti Pro, ovviamente, offrono qualche chicca in più per i più esigenti: Andiamo a scoprirle tutte.

iPhone 13: l’iconico device destinato a regnare

Le varianti base di quest’anno sono ben 2: iPhone 13 e iPhone 13 mini. I due smartphone condividono le stesse caratteristiche. L’unica cosa che cambia è la dimensione del display. iPhone 13 mini, il più piccolo di quest’anno, monta un display OLED da 5.4 pollici. iPhone 13 invece monta un display da 6.1 pollici. Come già accennato, il design rimane molto simile a quello dei predecessori. Finalmente, il notch diventa più piccolo grazie ad un riposizionamento dello speaker. Il display è il 28% più brillante di quello del predecessore.

Il processore è il performante Apple A15 Bionic. Grazie alla sua architettura a 5 nanometri, garantisce performance mai viste prima su uno smartphone. La fotocamera posteriore è nuovamente doppia. Cambia il design con una configurazione diagonale e i sensori interni. Da ora in poi, le foto scattate con il vostro iPhone saranno ancora più sorprendenti! Dal punto di vista dei video, arriva la nuova “Cinematic mode” che permette di ottenere contenuti video senza precedenti. In pratica, grazie ad essa, l’iPhone mette a automaticamente a fuoco i soggetti durante le riprese. Il risultato è qualcosa di mozzafiato. La batteria continua a migliorare! Quella dei nuovi iPhone 13 mini dura 1 e mezza in più rispetto a quella degli iPhone 12 mini. Quella dei nuovi iPhone 13, invece dura 2 ore e mezza in più rispetto a quella degli iPhone 12.

iPhone 13 Pro: lo smartphone per coloro che non rinunciano a niente

Anche quest’anno Apple non ha rinunciato alle varianti Pro per utenti esigenti. Disponibili in ben 2 varianti: iPhone 13 Pro con display OLED da 6.1 pollici e iPhone 13 Pro Max con display OLED da 6.7 pollici. I Pro sono i device che coniugano materiali premium a caratteristiche tecniche di alto livello. Come le varianti base, anche queste hanno un notch di dimensioni ridotte grazie al riposizionamento dello speaker.

Dal punto di vista delle performance, sono anch’essi supportati dai nuovi chip A15 Bionic. I modelli Pro, però, hanno una GPU a 5 core che garantisce una performance grafica mai vista prima su uno smartphone. Grossa novità per quanto riguarda il display. Dopo una lunga attesa, Apple ha deciso di portare il tanto amato ProMotion display su iPhone. Da ora, i modelli Pro montano display Retina che hanno la capacità di raggiungere un refresh rate a 120 Hz.

I sensori fotografici sono completamente rinnovati. I modelli Pro ora offrono performance fotografiche mai viste prima su un iPhone. Arriva in campo una nuova funzione chiamata “Photographic styles” che aiuta gli utenti ad ottenere scatti professionali in linea con le loro esigenze. Ovviamente, anche i video non sono da meno. Dal punto di vista della batteria, i risultati sono impressionanti. Quella di iPhone 13 Pro garantisce 1 ora e mezza in più rispetto a quella di iPhone 12 Pro e iPhone 13 Pro Max garantisce 2 ore e mezza in più rispetto a quella di iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13: quando arrivano sul mercato e quanto costano?

Quest’anno sembra non esserci nessun ritardo sul lancio dei nuovi melafonini. Tutti i modelli, infatti, possono essere prenotati già a partire da venerdì 17 settembre. L’arrivo nei negozi è previsto per venerdì 24 settembre. I prezzi rimangono in linea con quelli dello scorso anno:

iPhone 13 mini : 839 euro per la versione base 128 GB (disponibili anche versioni da 256 GB e 512 GB);

: 839 euro per la versione base 128 GB (disponibili anche versioni da 256 GB e 512 GB); iPhone 13 : 939 euro per la versione base 128 GB (disponibili anche versioni da 256 GB e 521 GB):

: 939 euro per la versione base 128 GB (disponibili anche versioni da 256 GB e 521 GB): iPhone 13 Pro : 1189 euro per la versione base da 128 GB (disponibili anche versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB);

: 1189 euro per la versione base da 128 GB (disponibili anche versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB); iPhone 13 Pro Max: 1289 euro per la versione base da 128 GB (disponibili anche versioni da 256 GB, 512 GB e 1 TB).

Per ulteriori informazioni sui device vi rimandiamo al sito ufficiale Apple.