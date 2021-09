Sebbene l’interesse per la vita extraterrestre sia molto antico, potremmo dire che dagli anni ’60, nel bel mezzo della Guerra Fredda, Marte è stato tra i pianeti con il potenziale per ospitarla, o almeno per averlo ospitato ad un certo punto. Da allora, ha ricevuto diversi robottini lanciati dalla Terra, ma mai l’uomo.

Ora, nel quadro di una corsa allo spazio senza precedenti, Marte è uno dei bersagli più ambiti per la colonizzazione. Mentre la ricerca viene condotta a distanza, la Cina e la NASA degli Stati Uniti hanno fissato obiettivi ambiziosi per portare gli esseri umani sul pianeta rosso entro il 2030.

Perché esplorare Marte?

Per molto tempo l’umanità si è chiesta se ci sia vita su altri pianeti, e sebbene le ricerche effettuate finora non abbiano avuto successo, la scienza continua a cercarli per trovare indizi.

I risultati degli studi effettuati nell’ultimo secolo suggeriscono che l’inospitale pianeta rosso che Perseverance ci ha mostrato potrebbe essere stato molto diverso in passato. I ricercatori ritengono che un tempo fosse in grado di sostenere gli ecosistemi, e che ancora oggi potrebbe avere forme microbiche non osservabili a distanza.

Una presunta seconda Terra

Marte è stato uno degli obiettivi che abbiamo spinto di più dal 20° secolo e le ragioni sono piuttosto forti. Essendo il quarto pianeta più vicino al Sole, impiega più tempo della nostra Terra per completare un’orbita completa attorno ad esso.

Nonostante ciò, ruota attorno al proprio asse approssimativamente alla stessa velocità. In pratica, un anno su Marte dura 687 giorni terrestri e un giorno dura solo 40 minuti in più rispetto alla Terra. È anche più piccolo della Terra, ma la sua superficie è all’incirca uguale all’area dei nostri continenti, che è stata anche attraente per l’umanità.

Un’atmosfera ostile e una superficie arida

Altri tratti limitano sostanzialmente le possibilità di trovare la vita come la conosciamo. L’atmosfera marziana è ricca di anidride carbonica, seguita da metano, due gas serra che attualmente sono un problema sulla Terra.

Più in basso, il suolo è anche ricco di composti tossici e questo scenario è aggravato dalla completa assenza di acqua liquida sulla sua superficie. Ironia della sorte, la scienza ha stabilito che il pianeta contiene il composto vitale, ma sembra essere sepolto nelle calotte polari ghiacciate del pianeta. Potrebbe essere abbondante, ma è ancora presto per dirlo.

Quello che sembra essere vero è che ad un certo punto della sua storia sono fluiti dei liquidi che hanno lasciato un’impronta epocale sulla sua superficie. I liquidi erano in grado di fluire sotto forma di ruscelli ramificati, valli fluviali, bacini e delta e un vasto oceano nell’emisfero settentrionale. Questo, a sua volta, suggerisce che anche in passato l’atmosfera fosse diversa, forse un po’ più amichevole e più adatta a mantenere l’acqua liquida.

A che punto è la corsa su Marte?

Nella sua ricerca della vita su altri pianeti, l’umanità ha inviato dozzine di veicoli spaziali su Marte dagli anni ’60. Il primo ha sorvolato le vicinanze del pianeta scattando le prime fotografie, come nel caso del Mariner 4 della NASA. Quindi, nel 1971, il programma spaziale sovietico inviò la prima navicella spaziale nell’orbita di Marte 3 che raccolse una varietà di dati sulla sua topografia, atmosfera, clima e geologia.

Indubbiamente, entrambi i progetti sono stati pietre miliari nella storia umana e non sono stati privi di difficoltà. Prima di loro, diversi tentativi sovietici non hanno avuto successo. Infatti, circa il 60% dei tentativi di atterraggio è fallito perché, come abbiamo già spiegato, le condizioni sul pianeta rosso sono estremamente ostili e diverse da quelle a cui siamo abituati.

Per riassumere il recente avanzamento della corsa allo spazio verso Marte, possiamo fare un rapido conteggio. A partire dal 2020, solo quattro agenzie spaziali avevano messo la loro navicella nell’orbita marziana: la NASA, la russa Roscosmos, l’Agenzia spaziale europea (ESA) e l’Organizzazione per la ricerca spaziale indiana (ISRO). Nel 2021 le missioni Hope degli Emirati Arabi Uniti e Tianwen-1 della Cina si sono unite nel febbraio 2021.

Le prossime missioni sul pianeta rosso

Senza dubbio, il 2021 si distingue come un anno di successi nella storia della pratica astronomica umana. Non solo abbiamo visto due miliardari realizzare il loro sogno di attraversare i limiti del nostro pianeta come parte di una corsa che apre la strada al turismo spaziale, ma abbiamo anche celebrato l’arrivo con successo di tre missioni su Marte.

Ma la storia non finisce qui, anzi, è ben lungi dall’avere una fine. La NASA è stata molto chiara sul suo obiettivo di portare i primi esseri umani sul pianeta rosso nel 2030 e, sebbene sembri folle considerando le condizioni già descritte, hanno già implementato progetti per realizzarlo. Tra questi, la costruzione della capsula Orion che è in corso da diversi anni insieme all’ESA.

Nel frattempo, il focus è sulla Mars Sample Return Campaign che invierà un lander su Marte per prelevare i campioni di roccia estratti da Perseverance e riportarli sulla Terra per l’analisi.

Lo stesso CEO di SpaceX, Elon Musk, ha espresso il suo interesse a trasformare l’umanità in “una specie multiplanetaria” per prolungarne l’esistenza. Con la lunga lista di successi della sua azienda, ha anche messo gli occhi su Marte e sta lavorando a un piano che potrebbe portare lì un milione di persone entro la fine di questo secolo.

E non possiamo non citare il rover chiamato Rosalind Franklin in onore di uno scienziato che ha rotto gli stereotipi, sviluppato dall’ESA e dalla Roscosmos State Corporation, al cui lancio parteciperà anche la NASA. Come indicato dall’agenzia statunitense sul proprio sito web, si tratterebbe della seconda missione del programma ExoMars denominata ExoMars Rover e Surface Platform 2022.

Dopo l’atterraggio con il modulo russo Kazachok, il rover europeo, dotato di uno strumento di astrobiologia chiamato Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA), cercherà segni di vita su Marte quasi in tempo reale. Per fare ciò, perforerà circa due metri sotto la superficie. Il lancio è previsto per il 21 settembre del prossimo anno e il suo atterraggio su Marte per il 10 giugno 2023.

Anche la Cina ha mostrato il suo interesse nel continuare a studiare il pianeta rosso. Dopo l’ingresso in orbita di Tianwen-1 e l’atterraggio riuscito del rover Zhurong a energia solare, gli obiettivi della Cina puntano anche a inviare campioni marziani sulla Terra entro la fine di questo decennio.