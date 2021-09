Molto spesso le acque nascondono numerosi segreti, tra cui molti animali bizzarri e assai particolari, che avvolte lasciano le acque profonde per apparire sulla terra e sorprendere gli umani. Sembra di trovarci come in una scena di un film di fantascienza, dove queste creature sono davvero rare da non essere mai state viste prima.

Queste creature occupano le oscure profondità oceaniche, ma avvolte sbarcano sulla terra confondendo l’equilibrio in cui ci troviamo. Di seguito scopriamo insieme alcune di queste bizzarre e strane creature che sono state scoperte nell’ultimo decennio.

Calamaro gigante

Solitamente il calamaro gigante ha ispirato molti dei nostri miti e delle nostre leggende, ma vedere questa specie dal vivo è estremamente raro. Sono gli invertebrati più grandi del mondo con gli occhi più grandi di tutto il regno animale. Abitano in acqua profonde e raramente arrivano sulla terra. Tuttavia nel 2013 un calamaro gigante si è spiaggiato sulla costa spagnola. Il colosso misurava circa 9 metri e pesava come un orso bruno adulto. Un secondo calamaro gigante è stato trovato in SudAfrica. L’esemplare era del tutto intatto e misurava quasi 13 metri con oltre 330 kg di peso.

2. Mostro marino peloso

I residenti delle Filippine sono rimasti sconvolti quando davanti ai loro occhi si è palesata una bestia pelosa nel 2018. Ovviamente l’odore era davvero disgustoso in quanto era una creatura in decomposizione, tanto da venir nominata “globster”. I ricercatori hanno suggerito che poteva trattarsi di una balena e che le ciocche di peli che ricoprono il corpo potrebbero trattarsi di fibre muscolari in decomposizione.

3. Squalo con fegato mancante

La costa sudafricana è stata oggetto di una situazione davvero bizzarra: tre squali arenati, ma con la particolarità di non avere il fegato ed a uno di questi mancava anche il cuore. Gli scienziati hanno effettuato l’autopsia per capire cosa fosse successo. Il risultato ha identificato che la possibile causa possano essere le orche. Quest’ultime sono note per uccidere gli squali e mangiarne gli organi. I fegati sono lo spuntino preferito da questi assassini in quanto ricchi di grassi e sostanze nutritive.

4. Rana pescatrice con lampadina in testa

Nel 2021 un pescatore ha ritrovato il corpo di una rana pescatrice in California. Una scoperta davvero sorprendente dal momento che queste creature solitamente si nascondono in acque scure, sotto la superficie. I funzionari del parco hanno stabilito che si trattasse di un pesce palla del Pacifico. L’insolita appendice che penzola dal muso del pesce termina con una lampadina bioluminescente, che la rana pescatrice usa per attirare la preda attraverso l’oscurità e nelle loro fauci in attesa.

5. Patate di mare

Sulle spiagge della Cornovaglia, nel Regno Unito, i bagnanti hanno assistito ad uno spettacolo sorprendente. La spiaggia è stata ricoperta da creature grandi come una pallina da tennis conosciute come patate di mare o ricci di cuore. Questi ricci sono ricoperti da spine gialle quando sono vivi. Gli esperti ritengono che lo spiaggiamento fosse la prova di un accoppiamento di massa andato storto. Le patate di mare si avventurano fuori dalle loro tane per riprodursi, ma una tempesta potrebbe aver ucciso sia l’umore che i ricci amorosi.

6. Migliaia di pesci pene

Nel 2019 la costa della California ha visto un’enorme sbarco di pesci pene. Il grosso verme marino è lungo oltre 25 centimetri. La forma fallica del verme è perfetta per costruire tane nella zona intertidale e catturare cibo con una rete di muco tossito. I biologi sospettavano che lo spiaggiamento fosse il risultato di una tempesta. Il forte vento e le onde possono spostare enormi quantità di sabbia, aprendo tane e gettando i loro ignari residenti sulla spiaggia.

Foto di cocoparisienne da Pixabay