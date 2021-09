Instagram sta testando una nuova funzionalità che ci permetterà di personalizzare il feed, scegliendo quali persone e profili mostrarci per prime. Questo nuovo strumento quindi ci permetterà di elencare gli account preferiti e vederli per primi nel feed. Questa nuova funzione a cui Instagram sta lavorando consentirà dunque un maggiore controllo sul feed, permettendo di eludere in parte l’algoritmo che spesso ci mostra cose poco interessanti.

La nuova funzionalità di Instagram

Ad annunciare questa nuova funzionalità è stato lo sviluppatore mobile Alessandro Paluzzi che ha recentemente condiviso su Twitter uno screenshot che mostra la nuova caratteristica in fase di sviluppo, chiamata Favorites. Le immagini pubblicate da Paluzzi suggeriscono che lo strumento consentirà di aggiungere amici, familiari e pagine ad un elenco di account a cui si vuole dare la priorità nel comparire sul proprio feed.

#Instagram is working on "Favorites" 👀 ℹ️ Posts from your favorites are shown higher in feed. pic.twitter.com/NfBd8v4IHR — Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 9, 2021

Finalmente più controllo sul feed

Da tempo infatti, dopo l’ultimo aggiornamento dell’algoritmo nel 2016, molti utenti lamentavano il fatto che nel feed non venisse mostrato loro ciò che era maggiormente di loro interesse.

In risposta alle lamentele era intervenuto Adam Mosseri, a capo di Instagram, il quale in un recente post su un blog, aveva cercato di parlare di queste preoccupazioni spiegando come funzionano i vari algoritmi della piattaforma.

Attualmente, l’algoritmo del feed, nel decidere come dare priorità ai contenuti mostrati, tende a considerare la popolarità di un post, oltre alle attività recenti e alla cronologia delle interazioni con i diversi profili.

Al momento non è ancora chiaro se i preferiti diventeranno una funzionalità ufficiale all’interno di Instagram. Ma secondo quanto affermato da un portavoce della società alla rivista Engadget, sembra che Instagram stia attualmente testando questo strumento internamente, per ora però non ci sono notizie riguardo ad un eventuale test esterno.

Foto di StockSnap da Pixabay