Non è necessario pagare il listino per acquistare il tuo gadget hi-tech dei sogni. Pare che questo sia il motto di Amazon degli ultimi tempi. Il noto sito di e-commerce ha appena lanciato una nuova serie di sconti tecnologici a dir poco incredibili. In questo articolo andiamo ad elencarvi quelle che, per noi, sono le migliori proposte del momento!

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare delle riduzioni il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: le migliori promozioni del giorno

Apple iPhone 12 Pro , smartphone con display OLED da 6.1 pollici, scocca in acciaio e vetro, tripla fotocamera posteriore, sensore LiDAR, sistema di riconoscimento facciale “Face ID”, memoria interna da 128 GB, sistema operativo iOS 14, performante chip A14 Bionic. Colorazione grafite in offerta a soli 999,00 euro . – LINK PER L’ACQUISTO

Svartgoti power bank 20000mAh , doppia porta USB per ricarica simultanea, 2 ingressi micro-USB e USB-C, sicurezza certificata. Colorazione nera in offerta a 19,99 euro , invece di 24,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Anker SoundCore 2 , speaker portatile con suono stereo 12W, bassi intensi, Bluetooth 5.0, impermeabile con certificazione IPX7, 24 ore di autonomia, adattabile ad ogni ambiente. Colorazione nera in promozione a soli 33,99 euro , invece di 45,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Logitech G502 Hero, mouse da gaming a prestazioni elevate, sensore Hero 25K, 25.600 DPI, pesi regolabili, 11 pulsanti programmabili, memoria integrata, tecnologia LIGHTSYNC. In promozione a soli 49,99 euro, invece di 92,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Ph. credit: Apple.com