Non è necessario acquistare un’auto full-optional per godere del massimo confort alla guida. Molto spesso, qualche interessante accessorio riesce a fare la differenza. Anche auto datate possono diventare piccoli gioielli con il gadget giusto. In questo articolo, andiamo ad esporvi i 5 accessori auto più richiesti del momento. Grazie a questi, il vostro veicolo sarà più funzionale che mai. Scopriamo di che si tratta!

Accessori auto: funzionalità e confort accessibile a tutti

1) Supporto smartphone per cruscotto

Un prodotto semplice, ma dalla grossa utilità. Utilizzare lo smartphone come navigatore diventa un gioco da ragazzi e, grazie al supporto, si possono seguire le indicazioni attentamente senza dover staccare le mani dal volante. In commercio ce ne sono di tutti i tipi. Qui di seguito vi lasciamo il link del più acquistato su Amazon – LINK PER L’ACQUISTO

2) Luci LED per interno auto

Ideali per dare quel tocco decorativo in più all’auto, le luci LED da interno auto permettono una personalizzazione unica. Qui di seguito, il link delle strisce LED per auto più vendute su Amazon – LINK PER L’ACQUISTO

3) Caricabatterie USB per auto

Chiunque abituato a viaggiare non può non averlo. Un semplice caricabatterie USB da inserire nell’accendisigari per ricaricare lo smartphone. Indispensabile per non rimanere mai con o smartphone scarico. In commercio ve ne sono a non finire. Vi linkiamo quello più venduto su Amazon – LINK PER L’ACQUISTO

4) Organizer per sedile

Consigliato sopratutto per chi ha bambini, l’organizer per sedile dispone di vari scompartimenti utili ad ordinare tutto ciò di cui i più piccoli hanno bisogno. In quello che vi linkiamo è presente anche un’utile tasca trasparente cui si può inserire un tablet fino 10.5 pollici per la visualizzazione di contenuti. – LINK PER L’ACQUISTO

5) Coprisedile massaggiante/riscaldante

Per un maggiore confort della seduta, il coprisedile massaggiante e riscaldante è l’ottimo compagno di viaggio di coloro che pretendono il massimo relax durante la guida. Qui di seguito, uno tra i più richiesti su Amazon. – LINK PER L’ACQUISTO