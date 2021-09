Vendere online all’estero è una delle sfide più difficili per chi si affaccia ex novo a questo settore. La rete è grande e sebbene la diffidenza dei primi periodi di diffusione degli online shop sia sparita – arrivando addirittura a superare gli acquisti effettuati presso i negozi fisici – rivolgersi a potenziali clienti stranieri rimane difficile senza imbastire propedeuticamente una strategia SEO efficace.

La strada più semplice, infatti, sembrerebbe quella di puntare sulla pubblicità che può essere fatta attraverso i social network o anche i PPC, i c.d. Pay per Click. Nel primo caso, si ha la sicurezza di raggiungere tante persone, tuttavia il campione di utenza di riferimento sarebbe troppo omogeneo. Inoltre, i social sono luoghi veloci per eccellenza e le pubblicità funzionano soli per pochi prodotti selezionati. Nel caso della pubblicità PPC, invece, il discorso cambia: in linea generale, in questo modo si paga per ottenere pubblicità presso un sito terzo, al quale dovremmo pagare una certa somma ogni qual volta un utente ci clicchi sopra. Questa pratica può essere molto costosa ovvero estremamente remunerativa se si ha la fortuna di indovinare il sito giusto per l’affiliazione.

L’importanza della strategia SEO per aumentare le vendite estere online

Queste strategie possono funzionare, tuttavia per riuscire ad aumentare le vendite in maniera seria è imprescindibile una campagna SEO che riesca a indicizzare l’indirizzo dell’e-commerce in questione almeno nella prima pagina della SERP di Google: una sfida ostica che tuttavia non può non essere affrontata. Prendendo ad esempio paesi europei come la Francia, uno degli Stati che più intrattiene relazioni economiche con l’Italia, si nota come innanzitutto sia importante avere il sito localizzato nella lingua madre degli stranieri che si vogliono conquistare.

Affidarsi ad un’agenzia di SEO estera può essere una buona idea. Innanzitutto, questa conosce sicuramente meglio il mercato di riferimento e per questo motivo sarà per lei più facile approntare analisi di mercato per capire dove pubblicizzarsi, oltre a individuare le keyword migliori per ogni prodotto venduto, aumentando l’indicizzazione su Google. A tal proposito, ultimamente è importante – per chi lavora con il Paese d’oltralpe – ottenere backlinks in Francia di qualità.

Creare una campagna di link building, infatti, si star rivelando sempre di più il vero game changer per battere la concorrenza e scalare la classifica di visualizzazione di Google.

Acquistare backlink francesi di alta qualità permette infatti di aumentare le pubbliche relazioni con gli utenti naviganti. I backlink, in buona sostanza, sono dei link in evidenza che hanno il compito di essere distribuiti fra i vari siti online e, una volta cliccati, reindirizzare al proprio. Per questa loro potenza, Google possiede un algoritmo che discerne fra backlink di qualità e quelli c.d. spazzatura. Questi ultimi possono addirittura portare ad una penalizzazione nella visibilità del sito. Affidarsi ad un’agenzia SEO di backlink di qualità sarà in grado di aumentare le vendite in tranquillità.