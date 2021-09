Anche oggi, Amazon ha deciso di dare agli utenti una consistente dose di promozioni. Che si tratti di tecnologia o di altro, l’e-commerce ha sempre il prodotto adatto alle esigenze di chiunque. Il bello di tutto ciò? Tutto è super scontato. Ecco quali sono le migliori proposte del giorno.

Se non volete perdervi neanche una promozione Amazon riguardante il mondo della tecnologia, vi consigliamo vivamente di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. Pubblichiamo giornalmente le offerte più convenienti e una miriade di codici sconto esclusivi.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare delle riduzioni il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: sconti incredibili della giornata

Samsung Galaxy S20 FE , smartphone con display Super AMOLED da 6.5 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 6 GB, batteria 4500mAh, Hybrid SIM, versione 2020. Colorazione Cloud Navy in promozione a soli 449,99 euro , invece di 669,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, smartphone con display Super AMOLED da 6.5 pollici, 3 fotocamere posteriori, memoria interna da 128 GB espandibile, memoria RAM da 6 GB, batteria 4500mAh, Hybrid SIM, versione 2020. Colorazione Cloud Navy in promozione a soli , invece di 669,00 euro. – Apple AirPods di seconda generazione , auricolari Bluetooth senza fili, configurazione on-ear, chip Apple H1, funzione “Ehi Siri”, oltre 24 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica portatile. In promozione speciale a soli 99,99 euro , invece di 179,00 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

, auricolari Bluetooth senza fili, configurazione on-ear, chip Apple H1, funzione “Ehi Siri”, oltre 24 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica portatile. In promozione speciale a soli , invece di 179,00 euro. – Anker PowerPort III , caricatore USB-C da 20 W, PowerIQ 3.0, design compatto, compatibilità ad alta velocità, totalmente affidabile, cavo di ricarica venduto a parte. In promozione a soli 13,99 euro , invece di 15,99 euro (applicando il coupon nella pagina del prodotto). – LINK PER L’ACQUISTO

, caricatore USB-C da 20 W, PowerIQ 3.0, design compatto, compatibilità ad alta velocità, totalmente affidabile, cavo di ricarica venduto a parte. In promozione a soli , invece di 15,99 euro (applicando il coupon nella pagina del prodotto). – AGPTEK 15W, caricatore wireless veloce, standard Qi, carica rapida, porta di ricarica USB-C, 5 modalità di ricarica, carica fino a 15W, design elegante, indicatore LED intelligente. Colorazione nera in promozione a soli 15,89 euro, invece di 26,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Ph. credit: Amazon.com