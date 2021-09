Apple che regala qualcosa? Vero, potrebbe sembrare strano, ma è proprio così! Nelle scorse ore, la casa ha lanciato una nuova iniziativa che permette a coloro che non hanno mai utilizzato Apple Music di ottenere ben 6 mesi di abbonamento gratuito. Requisiti necessario per accedere alla promo, possedere almeno un prodotto tra cuffie/auricolari AirPods e Beats e avere un prodotto aggiornato ad iOS 15. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che Apple punta alla promozione del suo servizio di streaming musicale con iniziative di questo genere. Dobbiamo dire, però, che la trovata di questa volta risulta essere unica. Apple, infatti, non ha deciso di pubblicizzare a dovere la novità. In molti, addirittura, non sanno nemmeno che esiste. Scopriamo come fare per fruttarla a pieno.

Apple: come ottenere 6 mesi gratuiti di Apple Music

La nuova iniziativa dei 6 mesi gratuiti di Apple Music è stata introdotta con il lancio del tanto atteso iOS 15. Per fruttarla, infatti, è necessario che il dispositivo alla quale è associato almeno uno dei prodotti promozionati (AirPods, Beats) sia aggiornato a tale versione. L’iniziativa, oltre a promuovere il servizio di streaming, ovviamente, promuove anche l’acquisto degli auricolari e le cuffie della casa. Non bisogna, tuttavia, necessariamente acquistarle nuove per poter essere idonei alla promo. Coloro che hanno già un prodotto tra AirPods e Beats possono usufruire dei 6 mesi gratuiti subito dopo l’aggiornamento a iOS 15!

La promo non si attiva automaticamente. Per richiedere i 6 mesi di prova gratuita bisogna recarsi all’interno dell’app Apple Music sul vostro iPhone o iPad aggiornato. Se si hanno tutti i requisiti, la promozione viene mostrata in-app. Basterà un click per attivarla! I già possessori di AirPods e Beats hanno tempo fino a 90 giorni dopo l’aggiornamento ad iOS 15 per attivare la promo prima che scada. Coloro che acquistano le cuffie o gli auricolari nuovi, invece, hanno a disposizione 90 giorni dalla data del primo pairing con il device.

Nel dettaglio le cuffie e gli auricolari idonei per richiedere la promozione sono:

AirPods Pro

AirPods con case di ricarica standard

AirPods con case di ricarica wireless

AirPods Max

Beats Studio Buds

Powerbeats

Powerbeats Pro

Beats Solo Pro

La promo è disponibile a tempo indeterminato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.

Ph. credit: Apple.com