Amazon non delude mai le aspettative. Questo fine settimana, l’e-commerce ha deciso di far venire l’acquolina in bocca a tutti con una marea di nuove offerte. Prezzi così bassi non si vedevano da tanto tempo. In questo articolo, andiamo ad elencarvi alcune delle migliori proposte.

Gli sconti che stiamo per elencarvi sono a tempo limitato. I prezzi e le disponibilità dei prodotti potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare delle riduzioni il prima possibile per non rimanere a mani vuote.

Amazon: i migliori pezzi in promozione di questo weekend

Nokia 8.3 , smartphone 5G Dual SIM, display FHD+ da 6.81 pollici, fotocamera quadrupla posteriore, sistema operativo Android 10, memoria RAM da 6 GB, memoria interna da 64 GB. Colorazione Polar Night in promo a soli 319,90 euro , invece di 609,99 euro. – LINK PER L’ACQUISTO

Samsung Smart Monitor M5 da 27 pollici, 16:9, Full HD, piattaforma Smart TV, HDR10, design sottile ed elegante, senza bordi su 3 lati, modalità eye-saver e flicker-free, frequenza di aggiornamento 60Hz. Colore nero in promozione a 199,90 euro, invece di 279,00 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Huawei Watch Fit, smartwatch con display AMOLED da 1.64 pollici, durata della batteria fino a 10 giorni, 96 modalità di allenamento, monitoraggio del sonno, GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevamento della saturazione dell'ossigeno. Colorazione nera in promozione a 69,00 euro, invece di 129,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

Trust Zaru, cuffie professionali USB con microfono, configurazione over-ear, padiglioni comodi, plug & play, esperienza di ascolto chiara, design confortevole. Colorazione nera in promozione a soli 21,99 euro, invece di 29,99 euro. – LINK PER L'ACQUISTO

