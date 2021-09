La diffusione della cultura polinesiana nel Pacifico può essere definita come la più grande migrazione di tutti i tempi. I dati suggeriscono che i polinesiani erano partiti da Taiwan arrivando nelle Americhe, ma prima si sono stabiliti nelle isole Hawaii durante il loro passaggio. Molte di queste isole facevano da scenario a molte rotte commerciali per secoli, ma non è facile trovarne nella lunga distesa del pacifico.

Ricostruire il percorso di questa popolazione non è di certo facile poiché non è sopravvissuto molto DNA a causa delle alte temperature dei tropici. I manufatti ritrovati sono stati datati, ma non è chiaro se possa essere collegato all’arrivo di questa nuova popolazione. Ora un team internazionale ha escogitato un nuovo modo di analizzare i genomi dei moderni polinesiani, basato sull’effetto di una lunga serie di eventi di insediamento, che avrebbe sui genomi.

Quando i polinesiani si sono stabiliti sulle isole?

I risultati forniscono una mappa dettagliata di quali isole sono state conolizzate, in quale ordine e forniscono una data possibile dell’arrivo di questa popolazione. Confrontando due genomi qualsiasi è possibile stimare quanto siano correlati. Quindi campionare i membri di due popolazioni può portare a stimare per quanto tempo queste popolazioni siano state separate. Mescolare queste con altre popolazioni può complicare le analisi, ma è possibile identificarlo.

Con tutti questi genomi disponibili, i ricercatori hanno sviluppato un software sofisticato per eseguire questo tipo di analisi. Tuttavia ciò funziona a causa di come si comportano le popolazioni quando migrano. L’espansione dei polinesiani tuttavia confonde le linee guida di questo tipo di analisi. Invece di avere migliaia di anni affinché le popolazioni raccolgano nuove mutazioni che le contraddistinguono, i polinesiani spesso stabilirono diversi nuovi gruppi di isole in un solo secolo.

La maggior parte delle differenze genetiche si verificano attraverso gli effetti del fondatore causati dalle popolazioni relativamente piccole che hanno formato nuovi insediamenti. Le rotte commerciali spesso tenevano in contatto le popolazioni dopo l’insediamento di nuove isole e l’era coloniale ha assicurato che la maggior parte delle popolazioni attuali ora avesse un po’ di DNA al di fuori della Polinesia. Tutto questo fa si che si sviluppino nuovi metodi che possano riscontrare i dati polinesiani.

Essendo semplici questi nuovi approcci sono in grado di identificare i tratti non polinesiani e li esclude dall’analisi. Il resto dell’approccio prevede il ragionamento su cosa accadrebbe ogni volta che si stabilirono nuove isole. Gli insediamenti in genere includono un piccolo gruppo, di solito poche dozzine di persone, che si diramano da una popolazione più ampia sull’isola di origine.

I genomi potrebbero darci la risposta

Ci sono due chiavi per usare questo metodo per distinguere il processo di assestamento del Pacifico. Il primo è che, se una singola popolazione inviasse coloni a due destinazioni diverse, le varianti interessate da questi processi sarebbero diverse in ciascuna delle destinazioni. La seconda è che questi tipi di eventi si verificheranno in serie. Molte isole stabilizzate sosterranno popolazioni abbastanza grandi da inviare nuovi coloni. Quando ciò accadrà, la popolazione appena formata erediterà tutti i cambiamenti nelle varianti che i loro antenati raccolsero quando erano coloni, più una nuova serie di cambiamenti propri.

I ricercatori hanno anche usato i loro dati per fornire stime di quando i polinesiani sono arrivati ​​in diverse isole, ma ha coinvolto un metodo completamente diverso. Questo metodo si basava sul fatto che, ad ogni generazione, i cromosomi ottenuti da nostra madre e nostro padre si scambiano segmenti in un processo chiamato ricombinazione. Questo spezzerà i tratti di varianti che sono stati ereditati dalle popolazioni ancestrali, con i segmenti ancestrali che diventano progressivamente più piccoli nel tempo.

Fornendo un quadro così completo come questo, lo studio è prezioso semplicemente per dare alle persone molte opportunità di metterlo alla prova. Inoltre, il lavoro è prezioso per evidenziare come non esista un algoritmo valido per tutti per comprendere l’ascendenza umana e potrebbe incoraggiare le persone a pensare ad altri casi in cui circostanze specifiche richiedono approcci più specializzati.

Foto di Julius Silver da Pixabay